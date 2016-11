Das ist eine knappe Geschichte. Die Volkszählung im Oktober ergab ein erfreuliches Zwischenergebnis für die Stadtgemeinde Purkersdorf. „Es fehlen nur noch 285 Hauptwohnsitzer auf die magische Grenze 10.000“, frohlockte Bürgermeister Karl Schlögl.

Warum diese Zahl 10.000 so magisch ist, ist leicht erklärt. Nach den zähen Verhandlungen beim Finanzausgleich, bleibt diese Regel gleich, dass vom Bund an die Gemeinden mehr Geld fließt, sollte diese Hürde überwunden werden. Dies könnte Zusatzeinnahmen von 1,4 Millionen Euro brutto für Purkersdorf bringen. Am Areal des BG/BRG-Provisoriums in der Wienerstraße, gegenüber der Fahrschule Nemec, soll beispielsweise „Betreutes Wohnen“ mit etwa 20 Wohneinheiten entstehen.

