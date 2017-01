Bange Minuten verbrachte ein Mann (75) am Dienstag der Vorwoche im Wald im Bereich der Rudolfshöhe in Purkersdorf. Er hatte sich verirrt. Eigentlich wollte er nur eine gemütliche Runde an der frischen Luft drehen, doch als er sich auf den Heimweg machen wollte, fand er den Weg nicht mehr. Glücklicherweise hatte er sein Handy dabei, sodass er seine Frau informieren konnte. Diese alarmierte die Exekutive, die sofort die Einsatzkräfte auf den Plan lief.

Aufgrund der Minustemperaturen (es hatte circa minus fünf Grad) war rasches Handeln gefragt: Die Feuerwehren Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben wurden alarmiert. Zeitgleich wurde die Suchhundestaffel auf einen Einsatz vorbereitet und der Polizeihubschrauber „Libelle“ in Bereitschaft gestellt.

Pensionist wohlauf wieder zu Hause

Doch glücklicherweise konnte die Suchaktion gleich wieder abgebrochen werden: „Der Vermisste fand schließlich eine Straße und traf dort auf einen Förster, der ihm sagte, wo er gerade ist“, berichtet der Purkersdorfer Feuerwehrkommandant Viktor Weinzinger. Wohlauf konnte er nach Hause zurückkehren.