Drei, zwei, eins und schon war es passiert das Band für die Eröffnung des Purkersdorfer Eislaufplatzes war durchschnitten. Binnen Sekunden tummelten sich zwanzig Kinder der Purkersdorfer Volksschule auf der Eislauffläche anfangs noch bedächtig und mit dem einen oder anderen „Hinsetzer“ doch bald wurden schon die ersten Manöver gewagt. Genau das ist es, was das Herz des Eismeisters Franz Ondrej höher schlagen lässt. „Genau dafür hat sich die Mühe gelohnt. Alleine hier an der Band zu stehen und dabei zuzusehen, was für eine Freude die Kinder mit meinem Eis haben.“

Zuvor wurde Ondrej auch noch ausgiebig mit einem lauten Applaus gedankt. Bürgermeister Karl Schlögl durchschnitt das Band gemeinsam mit Stadtrat Harald Wolkerstorfer und Vizebürgermeister Christian Matzka. Den Rummel ließen sich auch die Gemeinderäte Stefan Steinbichler, Walter Jaksch, Ingrid Trenker, Barbara Hlavka-de Martin und VP-Chef Andreas Kirnberger nicht entgehen.