Die meisten Unfälle geschehen bekanntlich zu Hause. Damit auch die kleinsten Familienmitglieder für Extremsituationen gewappnet sind, hat sich der Arbeiter Samariterbund Purkersdorf-Gablitz etwas Besonderes einfallen lassen – nämlich Erste Hilfe-Kurse für Schulkinder. Nun nahmen die ersten Schulen das Angebot dankbar auf und widmeten sich mit Spiel und Spaß der ernsten Thematik.

„Es ist wichtig, den Kindern in spielerischer Art und Weise Mut zu machen in außergewöhnlichen Situationen sowohl vorsichtig als auch selbstsicher handeln zu können“

„Die kleinen Lebensretter“ heißt die Kursreihe des ASBÖ, die den Kindern Erste-Hilfe-Kniffe beibringen soll. In Mauerbach und Gablitz begab sich Lehrsanitäter Christian Hiel in die Schulen und unterrichtete das Einmaleins der Notversorgung. „Es ist wichtig, den Kindern in spielerischer Art und Weise Mut zu machen in außergewöhnlichen Situationen sowohl vorsichtig als auch selbstsicher handeln zu können“, berichtet Christian Hiel.

In interessierten Schulen wird in etwa zwei Stunden pro Klasse das wichtigste Wissen simpel und unkompliziert vermittelt. Selbstschutz und Achtsamkeit, Gefahren erkennen und richtig Handeln, Notruf absetzen und Basiskenntnisse der Ersten Hilfe. Die Volksschulen in Mauerbach und Gablitz sollen nur der Anfang gewesen sein.

Die Mühe ist es auf jeden Fall wert

Insgesamt sollen heuer über 300 Schüler in den Genuss dieser Kursreise in der gesamten Region kommen. Das bedeutet natürlich auch für Christian Hiel eine große Anstrengung. „Ich mache diese Kursreihe mit voller Freude. Es ist überwältigend zu erleben, mit welchem Elan die Kinder an die Trainings herangehen. Die Kids haben die Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit verinnerlicht und wissen diese richtig anzuwenden“, so Hiel, der sich auch beim Lehrerkollegium und bei den Elternvereinen für die Räumlichketen und die Zeit bedankt.