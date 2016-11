Purkersdorf

Manch Purkersdorfer staunte nicht schlecht, als er vergangene Woche von der Stadtgemeinde ein Schreiben erhielt, wonach beim Ablesen des Wasserzählers durch einen Gemeindemitarbeiter Kosten entstehen. So auch Elisabeth Nowak, eine 75-jährige Dame, die es nicht glauben konnte, als sie erfuhr, dass fürs Ablesen 25 Euro von der Stadtgemeinde in Rechnung gestellt werden sollen.

„Ich bin nicht fähig den Wasserzähler alleine abzulesen, ich brauche dafür Hilfe, da sich der Zähler in einem Schacht befindet und ich da nicht hinunterklettern kann“, erklärt Elisabeth Nowak. Bisher habe sie den freundlichen Gemeindemitarbeitern, die ihr diese unmögliche Tätigkeit abnahmen, immer ein wenig Trinkgeld für ihre Mühe gegeben.

„Doch 25 Euro sind mir eindeutig zu viel, da kann ich ja irgendjemanden bitte, dass er mir das macht“, so Nowak. Die NÖN fragte bei Bürgermeister Karl Schlögl nach. „Ja, das stimmt. Die 25 Euro müssen aber nur Purkersdorfer bezahlen, für die das Ablesen kein Problem darstellt“, erklärt Schlögl.

Nur wer ablesen könnte muss auch zahlen

Es habe sich bei einigen Haushalten so eingebürgert, dass sie einfach auf die „Dienste“ der Gemeindemitarbeiter zurückgegriffen haben. „Das war schon wirklich aufwendig und ging enorm in die Zeit und somit auch ins Geld. Mit diesen 25 Euro hoffen wir, dass die Leute, die das von sich aus können, das wieder selbstständig machen“, so Schlögl. Für Menschen wie Elisabeth Nowak, würden keine Kosten entstehen.

Ärgerlich war für Nowak nicht nur die, ihrer Meinung nach, unerhörte Geldforderung, sondern auch, dass von diesen 25 Euro auch nichts in dem Schreiben der Stadtgemeinde stand. Dies monierte Nowak auch bei Schlögl. Der reagierte rasch und veranlasste dies für das Schreiben im nächsten Jahr und stellte noch einmal klar: „Wir wollen mit den 25 Euro sicher keine Einnahmen lukrieren. Es war nur in den vergangenen Jahren ein erheblicher Geldposten.“