Eine Woche nach der Bekanntgabe des Parteiaustritts von Gemeinderat Martin Cipak aus der FPÖ, gehen die Wogen noch immer hoch. FPÖ-Landespartei-Sekretär und Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker meldete sich nun zu Wort.

„Warum bezieht ein freiheitlicher Gemeinderat seine Informationen aus dem sozialdemokratischen Medium ,kontrast.at’, wo die zitierten Aussagen von Abgeordnetem Zanger vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wurden“, ist Hafenecker irritiert und mutmaßt, dass er diese Info womöglich von Karl Schlögl bekommen habe „für seine Fahnenflucht“, so Hafenecker weiter. Obendrein wirft Hafenecker seinem ehemaligen Parteikollegen Cipak übelste Wählertäuschung vor, „denn wer in Purkersdorf FPÖ gewählt hat, hat das sicherlich nicht aus dem Antrieb heraus getan, ein SPÖ-Beiwagerl in den Gemeinderat entsenden zu wollen.“

Martin Cipak kostet diese Anschuldigung nur ein Lächeln: „Dass sich ein kritischer Geist von heute nicht nur Ideen vom Parteiprogramm holt, sondern sich auch anderer Informationsquellen bedient, liegt in der Natur der Sache.“

Kritik an Verbleib Cipaks im Gemeinderat

Zur Fahnenflucht sagt Cipak zynisch: „Mir ist gar nicht bewusst, dass ich einen Eid bei meinem Parteieintritt ablegt habe. Mir daher Fahnenflucht zu unterstellen zeigt mir nur, dass die FPÖ in NÖ wenig bis gar nichts gelernt hat.“ Da sich seine ehemalige Partei anscheinend unwohl fühle, wenn auch mit anderen Fraktionen gut zusammengearbeitet werde, solle sie einmal über ihren eigenen Schatten springen und es einmal versuchen. „Ich glaube eher, dass das einer Gemeinde viel mehr bringt, als andere Fraktionen lächerlich zu machen“, rechtfertigt sich Cipak.

Hafenecker teilt weiter aus: Cipak habe nie die Nähe zur Bezirks- oder Landespartei gesucht, um angeführte Dinge zu diskutieren. „Es steht ihm natürlich frei, 2020 mit einer eigenen Liste anzutreten. Wenn er allerdings Charakter und Anstand hätte, würde er bis dahin sein Mandat an die Wahlpartei FPÖ zurückgeben und nicht als wilder Gemeinderat weiterhin in diesem Gremium sitzen bleiben“, so Hafenecker.

Cipak kontert: „Ich kann auf mehrere Gespräche mit dem Bezirksobmann-Stellvertreter verweisen. Da mich Herr Hafenecker persönlich nicht kennt, sollte er von Charakter und Anstandsfragen Abstand nehmen.“ Es habe bei seiner Ex-Partei aber durchaus Methode, ehemalige Parteimitglieder zu vernadern.

Hafenecker wirft Cipak auch vor, in den letzten beiden Jahren keinen FPÖ-Mitgliedsbeitrag bezahlt zu haben. „Zwei Jahre Gemeinderatsbezug und die nunmehrige Ersparnis von Parteiabgaben zählen für ihn wohl mehr, als Geradlinigkeit und das ihm von den Wählern geschenkte Vertrauen“, so Hafenecker.

„Ja, ich verbleibe im Gemeinderat, da ich mir den Respekt von den anderen Fraktionen erarbeitet habe und das Beste für meine Heimatstadt möchte“, rechtfertigt Cipak. Diesen Weg sei er schon als Parteimitglied gegangen und werde ihn auch weiterhin gehen. „Ich habe den Gemeinderatswahlkampf zu 80 Prozent alleine absolviert, somit sehe ich es als Auftrag von den Bürgern, im Gemeinderat zu verbleiben“, schließt Cipak.