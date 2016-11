Die Umbauarbeiten beim Bezirksgericht sind im vollen Gange. Wie es so ist bei historischen Gebäuden, findet man bei Grabungen auch Dinge aus der Vergangenheit. So auch beim Bezirksgericht in Purkersdorf.

„Es wurde jedoch nichts Aufregendes gefunden“, sagt Alexander Stagl von der Firma „Novetus“, die archäologische Dienstleistungen und bauhistorische Untersuchungen anbietet. Gefunden wurden Spuren von vergangenen Bauphasen. „Einige Keramik-Scherben, die womöglich aus dem 14. oder 15. Jahrhundert stammen“, so Stagl.