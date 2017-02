Lange vernachlässigt, wird der Standort rund um den Neugebäudeplatz-Kreisverkehr in Bahnhofsnähe nun endlich belebt. Die SVA ist bereits am neuen Standort in der Landeshauptstadt eingezogen. Die Geschäftsflächen unterhalb der Wohntürme gegenüber der Versicherung werden sich in den nächsten Monaten füllen. Verantwortlich dafür zeichnen Michael Miksch von der Jäger-Immo-Gesellschaft und sein Kollege Stefan Linder, der in Purkersdorf lebt.

Das Projekt Landeshauptstadt hat den Purkersdorfer sofort gereizt: „Das Potenzial des Standorts ist enorm, es ist schade, dass er nicht bewirtschaftet ist.“ Doch das soll sich nun ändern, dank 9.000 Quadratmeter Retail-Fläche, drei Wohntürmen mit rund 600 Bewohnern und nicht zuletzt genug Parkplatzmöglichkeit dank Tiefgarage. „Der Neugebäudeplatz ist das Tor zur Innenstadt und er ist nicht weit weg vom Bahnhof“, erkennt Linder unendliche Möglichkeiten. Trotzdem soll hier kein Einkaufszentrum entstehen, sondern ein bunter Geschäftsmix, der vor allem die Versorgung der Bewohner garantieren soll. Dafür sind bereits zwei Nahversorger im Gespräch, das Taxi-Service Rittner-Taxi ist in die Tiefgarage gezogen, in der es auch eine Autoreinigungsbox gibt und es sollen sogar eine Indoor-Boulder Halle und ein Indoor-Spielplatz entstehen.

Damit soll der Neugebäudeplatz schon bald als Lebens- und Geschäftsstandort florieren. Mit 1. April ziehen voraussichtlich die ersten Mieter ein: „Worauf ich mich jetzt am meisten freue, ist, wenn dann wirklich die Bauarbeiten losgehen“, so Projektentwickler Stefan Linder.