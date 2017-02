Die Sicherheit der Bevölkerung steht an oberster Stelle der Prioritätenliste einer Gemeinde. Diese wird nicht nur durch die Polizei gewährleistet, sondern auch durch eine gut funktionierende Freiwillige Feuerwehr und durch Rettungsorganisationen. Neben einer neuen Alarmierungsstrategie nimmt die Stadtgemeinde Purkersdorf rund eine halbe Million Euro in die Hand, um den Standard weiterhin hoch zu halten.

Durch den neuen Bezirk St. Pölten ändert sich für die Purkersdorfer die Alarmierungszentrale, diese wandert nämlich in die Landeshauptstadt für die Feuerwehren, beziehungsweise wird bei den Rettern von Notruf 144 zentral übernommen.

Zentrale Alarmierung hat viele Vorteile

„Bisher gab es für den Teilbezirk Purkersdorf eine eigene Alarmierungszentrale. Bis nächstes Jahr werden unsere neun Freiwilligen Feuerwehren von St. Pölten aus mitalarmiert“, erklärt Purkersdorfs Feuerwehrkommandant Viktor Weinzinger, der die Zentralisierung in der Landeshauptstadt auch als logischen Schritt bezeichnet. „Wir alarmieren derzeit 125 Feuerwehren, da fallen neun weitere kaum ins Gewicht“, erklärt Bezirkskommandant Georg Schröder.

Die Zentralisierung hätte den Vorteil einer einfacheren technischen Durchführbarkeit und der besseren Abstimmungen der einzelnen Feuerwehren. Für die Bürger bestehe keine Verschlechterung, versichern sowohl Weinzinger, als auch Schröder.

„Wir stehen Patienten weiterhin mit Rat und Tat in gewohnter Weise zur Verfügung.“Samariterbund-Rettungskommandant Harald Fiedler

Dies verspricht auch Samariterbund-Rettungskommandant Harald Fiedler: „Wir stehen Patienten weiterhin mit Rat und Tat in gewohnter Weise zur Verfügung.“ Das neue System bedinge aber eine Adaptierung des Feuerwehrhauses. „Die Türen müssen selbstständig schließen. Wir brauchen dafür ein neues System“, führt Weinzinger aus. Obendrein will man bei der Feuerwehr Purkersdorf auch das Gebäude wieder auf Vordermann bringen. „Wir sind seit 20 Jahren in diesem Haus, da gehören Kleinigkeiten ausgebessert, wie etwa die Fassade“, so Weinzinger. Insgesamt stellt die Stadtgemeinde Purkersdorf dafür 500.000 Euro zur Verfügung.