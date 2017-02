Durch die Eröffnung des Eislaufplatzes ist es fast ein wenig untergegangen – aber der Hauptplatz erstrahlt seit Ende des Jahres in neuem Glanz. Neben der Instandsetzung des Fürstenbergbrunnens und der Installation einer neuen Tribüne wurde auch ein Springbrunnen unter dem Eislaufplatz, errichtet. Nun folgt die zweite Etappe der Dorf- und Stadterneuerung in Purkersdorf, am 15. Februar geht es los.

So soll der Purkersdorfer Hauptplatz nach den Umbauarbeiten dann aussehen. | NOEN, Visualisierung von Expander Architekten ZT GmbH

Eigentlich hätte in der Zwischenzeit auch schon die selbstreinigende öffentliche Toilette gebaut werden sollen. „Witterungsbedingt gab es da Verzögerungen. Mitte März wird sie aber fertig sein“, versichert Stadtrat Harald Wolkerstorfer.

Hainbuche anstatt der Kugelscheinakazie

Den Großteil der zweiten Bauetappe, der aus Mitteln der Stadtgemeinde und auch des Landes Niederösterreich bezahlt wird, wird aber die Gestaltung des Hauptplatzes ausmachen. Dabei werden die Grünflächen verändert. Die Kugelscheinakazien, die den Hauptplatz derzeit zieren, stellen laut einem Gutachten eine Gefährdung dar.

„Die Akazien, werden durch Hainbuchen ersetzt. Eine heimische Baumart, die an unser Klima gewöhnt und angepasst ist“, sieht Wolkerstorfer den Baum als die richtige Wahl für den Purkersdorfer Hauptplatz. Gepflanzt werden sie in neuen Beeten. „Die Grünflächen werden in Hochbeeten angelegt, die sich in einem Betongefäß von zwei mal zwei Metern befinden“, schwärmt Wolkerstorfer. Der große Vorteil an den neuen Flächen: Sie sind mobil und können für Veranstaltungen wie den Open Airs oder auch dem Adventmarkt in Sicherheit gebracht werden.

Umbauarbeiten bis Juni

Bis Juni sollen die Umbauarbeiten am Hauptplatz abgeschlossen sein, denn dann steht die 50-Jahr-Feier zur Purkersdorfer Stadternennung auf dem Programm. „Da sollen keine Baustellen in der Stadt die Feierlichkeiten stören“, will Bürgermeister Karl Schlögl ein ungestörtes Fest. Im Herbst soll dann eine weitere Bauetappe erfolgen. Unter anderem will man dann den Vorplatz der Bank Austria umgestalten.

„Die Finanzierung beträgt etwa 300.000 Euro und wurde uns teilweise durch das Land Niederösterreich im Zuge der Dorf- und Stadterneuerung zugesagt. Wir wissen allerdings noch nicht, in welchem Ausmaß“, erklärt Schlögl.