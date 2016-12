Die Notarzt-Stelle in Purkersdorf steht zur Diskussion, dies berichtete die NÖN bereits im März. Der Grund für diese Annahme war eine Neuausschreibung dieses Notarzt-Dienstes in Niederösterreich. Das Rote Kreuz bewarb sich darin, eine Entscheidung über die Vergabe sollte noch in diesem Jahr erfolgen.

Zwischenzeitlich kamen Gerüchte auf, wonach die Notarztstellen in Purkersdorf und Neulengbach geschlossen werden und dafür eine neue in Pressbaum entstehen soll. Davon berichtete die NÖN bereits Anfang Oktober.

Das Thema spitzt sich also zu, am kommenden Mittwoch soll in einer Pressekonferenz die Entscheidung des Landes der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl wurde bereits im Vorfeld zu einem Gespräch nach St. Pölten eingeladen. „Es sieht so aus, dass Purkersdorf und Neulengbach die Stellen verlieren und Pressbaum dafür eine bekommt“, erklärt Schlögl gegenüber der NÖN.

