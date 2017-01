Die Vogelgrippe ließ am Wochenende in Purkersdorf die Alarmglocken schrillen, nachdem es aktuell bereits einige wenige Fälle in Österreich gab. Ein toter Silberreiher wurde im Wien-Fluss entdeckt. Die Feuerwehr wurde gerufen, um das tote Tier aus dem Wasser zu bergen.

„Die Polizei bat die Mannschaft um Unterstützung. Mit größter Vorsicht wurde das Tier aus dem Wasser gezogen, und der Polizei übergeben“, berichtet die Purkersdorfer Feuerwehr über ihren Einsatz. Woran das Tier verstorben ist, muss nun untersucht werden.

Polizei-Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner: „Der Silberreiher wurde an den zuständigen Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten-Land übergeben.“ Von dort aus werde dann eine Untersuchung des Tieres in die Wege geleitet.

Ob der Reiher an der hochansteckende Tierseuche verstorben ist, konnte bislang noch nicht bestätigt werden. „Uns liegt noch kein Ergebnis der Untersuchung vor“, heißt es seitens der Abteilung für Veterinärwesen.