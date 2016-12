Purkersdorf , Tulln

Er bevorzugte Luxuskarossen, schmückte sich mit akademischen Titeln und spielte den Mann von Welt. Allein, es war eine Scheinwelt, der zahlreiche Frauen zwischen Wien und Tirol zum Opfer fielen. Sechs waren es in Tulln, von denen vier mit ihm eine Lebensgemeinschaft eingegangen waren.

Eine hat es laut Chefinspektor Karl Eckerl vom Landeskriminalamt für Wirtschaftskriminalität besonders arg erwischt: Eine AHS-Lehrerin und zweifache Mutter steht vor dem Nichts. Neun Jahre, in denen der Betrüger zeitgleich weitere Frauen ausnahm, dauerte die Beziehung.

Das schmucke Häuschen der Alleinerzieherin wurde zwangsversteigert, sie selbst verlor neben rund 400.000 Euro auch ihren Job. Der skrupellose Betrüger hatte nicht davor zurückgeschreckt, sogar die Sparbücher der Kinder zu plündern.

Opfer über Partnerbörsen kennengelernt

Der ursprünglich aus Purkersdorf stammende Betrüger hatte sich vor rund acht Jahren in Tulln ansässig gemacht. Seine überwiegend weiblichen Opfer lernte er hauptsächlich über Partnerbörsen kennen.

Der 51-Jährige erschlich sich unter wechselnden Falschnamen (so nannte er sich Peter Michael Fabschütz, Peter Michael Scherrer, Peter Michael Kresbach, Mag. Alexander Rast, Alexander Posch, Mag. Alexander Neils und Gerhard Posch) ein Vermögen. In sämtlichen bisher bekannten Fällen gründete Maximilian Kresbach – so sein richtiger Name – Scheinfirmen und höhlte diese bis zum Konkurs aus, worauf seine Opfer aufgrund persönlicher Haftung den Schaden zu tragen hatten – nach bisherigen Ermittlungen mehrere 100.000 Euro.

Weitere Geschädigte gesucht

Wohin das Geld gewandert ist, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Kresbach wurde im Oktober 2016 in Kufstein festgenommen und befindet sich in der Justizanstalt Innsbruck in Haft.

Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Opfer gibt und bittet mögliche Geschädigte, sich mit dem Landeskriminalamt NÖ unter 059133-30-3333 in Verbindung zu setzen.