Jeder Autofahrer kennt das: Blaulicht und Folgetonhorn kündigen das Heranbrausen eines Einsatzfahrzeuges an. Es bleibt nicht viel Zeit, sich schnell einen Platz am Straßenrand zu suchen und das Fahrzeug passieren zu lassen. Manchmal passiert aber gerade hier ein Unfall. So geschehen, letzte Woche in Tulln mit Beteiligung eines Rettungsautos des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz.

„Das wichtigste in dieser Angelegenheit ist, dass es allen am Unfall beteiligten Personen den Umständen entsprechend, gut geht“, atmet der neue Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz, Wolfgang Uhrmann, auf. Doch was war geschehen?

Das Purkersdorfer Rot-Kreuz-Fahrzeug war, nachdem es unmittelbar davor einen Patienten ins Tullner Uniklinikum gebracht hatte, als nächstes an einem Einsatzort dran. Als der Lenker mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn in die Ampelkreuzung Königstetter Straße/Egon Schiele-Gasse einfuhr, kam es zur Kollision mit einem stadtauswärts fahrenden Pkw.

Dieser überschlug sich zweimal und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Laut eines Mitgliedes der Tullner Stadtfeuerwehr, die die Räumungsarbeiten durchführte, hatte der Pkw-Lenker Kratzer am Bein davongetragen, wurde jedoch zur Sicherheit ins Uniklinikum gebracht.