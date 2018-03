Einmal muss Schluss sein. So geht es derzeit auch der guten Seele des Purkersdorfer Rathauses. Ursula Burg geht mit Anfang März in Pension, auch wenn man es ihr nicht ansieht. In den verbleibenden Tagen wird sie ihre Nachfolgerin, Elise Madl, einschulen und sich allmählich von ihrem alten Leben als Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing verabschieden.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Burg. Begonnen hat alles vor 16 Jahren.

Pionierarbeit auf dem Gebiet des Marketings

„An meinem ersten Arbeitstag wurde ich in das Serverkammerl geführt, meinen künftigen Arbeitsplatz. Es stand nicht einmal ein Computer darin“, erinnert sich Ursula Burg. Sie bezeichnet sich zurecht als wahre Pionierin, denn sie musste sich alles frisch erarbeiten. „Das gab mir zwar eine gewisse Freiheit, ich hatte aber auch die Verantwortung, dass alles klappt“, sagt sie über ihre ersten Schritte im Stadtmarketing.

Die Ellenbögen einsetzen gehörte ebenfalls zu einem Lernprozess, den sie nach und nach verfeinerte, denn bei einem Fototermin nimmt ihr keiner so leicht die „Vorfahrt“.

„Am Anfang ließ ich mich immer herumschubsen, wenn ich dann kein Foto zusammengebracht habe, war es meine Schuld. Also, musste ich mir etwas anderes überlegen“, so Burg.

Job hat sich in der Zeit sehr stark verändert

Über die Politiker der Stadtgemeinde will sie nachträglich kein schlechtes Wort verlieren, nur so viel: „Die Zusammenarbeit war manchmal nicht ganz einfach, da bei vielen die fachliche Kenntnis fehlt. Doch wir haben uns immer wieder gemeinsam an einen Tisch setzen können und so alle Probleme gut bewältigt.“

Ihr Job habe sich in den letzten 16 Jahren aber deutlich verändert. „Die Technologie ist natürlich nicht stehen geblieben. Dazu ist es notwendig, eine kurz-, mittel-, und langfristige Planung zu haben an der kontinuierlich gearbeitet wird. Für aktionistische Schnellschüsse und Side-Steps sollte kein Raum sein“, hat sie bei ihrem Abschied auch einen Rat parat.