Traditionsgemäß bieten die Purkersdorfer Typen zum Fasching bei den berühmt berüchtigten Typenkongressen jede Menge Unterhaltung. So finden diese am Höhepunkt der fünften Jahreszeit, rund um den Faschingdienstag statt. Doch vielen Faschingsliebhabern fehlte da noch das gewisse Etwas. Ein großes Fest am Hauptplatz oder ein Faschingsumzug, so wie es in vielen anderen Gemeinden üblich ist, gab es in Purkersdorf schon lange nicht. Doris Hejduk und Evi Bendl verwirklichen heuer diese Idee.

Schon lange dachte Doris Hejduk über ein Faschingsfest in Purkersdorf nach und vergleicht die Situation mit Nachbargemeinden: „Pressbaum ist die Narrenhauptstadt und in Gablitz gibt es den Faschingsumzug. Wäre ja schade, wenn das in Purkersdorf nicht funktionieren würde.“ Mit großer Unterstützung von Bürgermeister Karl Schlögl und Stadtrat Harald Wolkerstorfer organisieren die beiden Damen nun am Faschingdienstag ein Fest am Hauptplatz.

Ganz neu ist diese Idee aber nicht. „Als wir noch klein waren, war zu Fasching immer was los in Purkersdorf. Seit circa 20 Jahren gab es das jetzt nicht mehr.“, erzählt Doris Hejduk. „Wir müssen es einfach probieren, vielleicht wird es wieder Tradition. Es wäre nett, wenn wir genau dahin zurückkommen, wo wir früher einmal waren. Dass es so läuft wie früher, das ist unser Ziel.“, erinnert sich Evi Bendl an alte Zeiten.

Vielfältiges Programm sorgt für Unterhaltung

Von 10 Uhr bis 14 Uhr wird die Gemeinde bunt aufleuchten und mit zahlreichen Programmpunkten unterhalten. Einige Schulklassen und Kindergartengruppen aber auch Pensionistenvereine haben sich bereits angekündigt. Laut den beiden Organisatorinnen ist bei dem Programm für jeden etwas dabei. Ein DJ wird für Musik und Unterhaltung sorgen und für all jene, die nicht verkleidet kommen, gibt es die Möglichkeit, sich bei einer Schminkstation noch rasch verwandeln zu lassen.

Auf eine Idee ist Doris Hejduk ganz besonders stolz: „Die Style-Polizei wird die Kostüme der Leute bewerten und die ausgefallensten werden mit Preisen wie einer Saisonkarte für das Wienerwald-Bad belohnt.“ Die Gewerbetreibenden am Hauptplatz werden sich den Spaß ebenfalls nicht entgehen lassen und sich verkleiden. Die NÖN beteiligt sich und wird gemeinsam mit weiteren Spendern hunderte Krapfen gratis zur Verfügung stellen. Wer danach noch hungrig oder durstig ist, kann sich an den zahlreichen Faschingständen bedienen.