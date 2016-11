Unter dem Begriff „Verschönerungsverein“ versteht der eine oder andere vermutlich ein Bankerl hier, ein Bankerl dort aufstellen. Doch dass der Verein viel mehr sein kann, das stellte Obmann Erich Liehr 17 Jahre lang unter Beweis. Nun übergab er seine Funktion an Vizebürgermeister Christian Matzka.

„Unter Erich Liehr ist nicht nur der Verein, sondern ganz Purkersdorf buchstäblich aufgeblüht“, streut Christian Matzka seinem Vorgänger Rosen. Dem schließt sich auch Bürgermeister Karl Schlögl an: „Vor allem die Errichtung des Weges der Versöhnung war eine ganz tolle Sache.“

Weg der Versöhnung als größte Errungenschaft

Das sieht Liehr rückblickend auch als eine seiner größten Errungenschaften gemeinsam mit seiner Frau Gundi. „Ich war der Kopf des Vereins, Gundi das Herz. Das hat sicher zum Erfolg dieses Vereins beigetragen“, erklärt Liehr. Doch das war noch lange nicht alles. Ostereiersuchen auf der Kellerwiese, Teilnahme am Jakobimarkt und an der Flurreinigungsaktion, Blumenschmuckwettbewerbe und Begrünungen gehörten ebenso zu den Tätigkeiten des Stadt-Verschönerungsverereins wie auch das Erhalten, Errichten, Restaurieren und Renovieren von Denkmälern.

„Liehrs Zeit als Obmann gehört mit Sicherheit zur Blütezeit der Stadtverschönerung“, sagte Matzka bei seiner Antrittsrede. Der neue Obmann will die Geschicke des Vereins so weiterführen, wie das Liehr tat. Ein paar Neuerungen will Matzka, dessen Urgroßvater Franz Cumfe übrigens auch schon Obmann des Vereins war, aber schon auch einführen. „Beispielsweise schwebt mir die Errichtung eines kleinen Naturdenkmals vor. Außerdem könnte ich mir vorstellen, an der Digitalisierung einer Stadtführung beteiligt zu sein“, nennt Matzka einige Ziele.

Erich Liehr wird dem Verein als Ehrenobmann im Hintergrund noch tatkräftig zur Verfügung stehen. Gundi erhielt die Ehrenmitgliedschaft.