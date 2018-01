Für das Jahr 2018 stehen für die Stadtgemeinde vier große Projekte an.

Entlang der Tullnerbachstraße, ungefähr auf Höhe des Bauhofes, entsteht ein Projekt für Junges Wohnen. „Das sind insgesamt 22 kostengünstige Wohnungen, die sich junge Menschen leisten können“, erzählt Bürgermeister Karl Schlögl. Baustart dafür ist im März.

„Hier können ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen einen geeigneten Platz finden.“ Bürgermeister Karl Schlögl über den Wohnbau im Zentrum

Auch im Zentrum tut sich etwas bezüglich Wohnungen. An Stelle des AHS-Provisoriums

entsteht eine Anlage für betreutes Wohnen. „Hier können ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen einen geeigneten Platz finden“, so Schlögl. Im unteren Bereich des Hauses sollen Purkerdorfer Vereine eine neue Heimat finden. Einen genauen Termin für den Baustart gibt es noch nicht. Jedoch ist ein Beginn in der ersten Hälfte des Jahres wahrscheinlich.

Nach der Planungsarbeit folgen beim Wienerwaldbad jetzt auch Taten. Die in die Jahre gekommenen Hochbauten werden komplett erneuert. Insgesamt kostet das Projekt 2,8 Millionen Euro. Im September, wenn die Badesaison zu Ende ist, wird mit den Arbeiten begonnen. Diese sollen rechtzeitig im Frühjahr, zum Beginn der nächsten Badesaison, abgeschlossen sein.

Das Stadterneuerungsprojekt wird heuer endgültig fertiggestellt. Nach der Sanierung des Fürstenbergbrunnens, dem Umbau des Hauptplatzes – mit wesentlichen Neuerungen wie den Tribünen, dem Springbrunnen, neuen Sitzbänken und Bepflanzung – sowie dem Umbau des Platzes vor der Bank Austria inklusive der Mozart-Statuen geht das Projekt mit der Neugestaltung des Platzes vor der

Trafik in die Endphase.