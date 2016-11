Wolfgang Wallner ist der Österreichische Botschafter in Washington. 15 Jahre lang lebte er davor mit seiner Familie in Purkersdorf, ehe er dem Ruf nach Amerika folgte. Bei der Wahl zum amerikanischen Präsidenten war er hautnah dabei. Die NÖN sprach am Tag der Wahl mit dem Ex-Purkersdorfer.

NÖN: Haben Sie mit diesem Wahlausgang gerechnet und wie haben Sie den Wahlabend verbracht?

Wolfgang Waldner: Das Ergebnis war für viele überraschend, da die Umfragen sehr einheitlich von einem knappen Sieg für Hillary Clinton ausgegangen sind. Den Wahlabend habe ich mit einigen Leuten verbracht, die mit einem Sieg von Clinton gerechnet haben. Dementsprechend lang waren danach die Gesichter.

Was erwarten Sie sich von Donald Trump?

Waldner: Es wird sich erst zeigen, welche Art von Politik Trump machen wird und vor allem, mit welchen Leuten er sich in seiner Regierung umgeben wird.Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump das alles durchziehen wird, was er im Wahlkampf von sich gegeben hat. In ersten Stellungnahmen hat er schon gesagt, dass er für alle Amerikaner da sein will.

Gab es Ihrer Meinung nach noch weitere Motive der Wähler?

Waldner: Die Leute haben Angst und die wird von vielen Politikern neuerdings stark geschürt. Globalisierung, Terrorismus und Krieg gelten hier als Motive.

Was wird die Herausforderung des neuen Präsidenten sein?

Waldner: Die größte Aufgabe wird es sein, die Menschen des Landes zu vereinen. Die Detailergebnisse haben gezeigt, dass sich das Wahlverhalten zwischen Menschen aus der Stadt und vom Land, stark unterschieden haben. Außerdem hat sich das Phänomen des Anti-Establishments gezeigt. Leute stellen sich mit ihrer Stimme gegen die Regierung und zeigen Skepsis gegenüber der Elite. Das zeigt sich auch in einigen Ländern Europas. Einweiteres Wahlmotiv dürfte gewesen sein, dass viele Menschern keine Frau an der Spitze der USA stehen haben wollten.“