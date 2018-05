Die Medien sind voll und auch bei den Versammlungen der Bauern und Jäger keimt das Thema immer wieder auf: Der Wolf kehrt zurück. Zwei unbestätigte Sichtung hat es laut Georg Rauer, dem Wolfsbeauftragten an der Veterinärmedizischen Universität, schon gegeben. Er betont: „Es ist jederzeit möglich, dass ein Wolf auch im Bezirk St. Pölten auftaucht.“

Zwischenfälle mit Wölfen sind sehr selten

Schon seit 2016 lebt ein Rudel am Truppenübungsplatz Allentsteig, außerdem gibt es immer wieder Wolfshinweise aus dem Gebiet zwischen Ostrong und Jauerling sowie aus dem nordwestlichen Waldviertel. „Ein Blick in die Nachbarländer mit Wolfspopulationen zeigt, dass Zwischenfälle mit Wölfen sehr selten sind“, beruhigt Rauer. Er betont aber, dass begleitendes Management notwendig sein wird. „Wichtige Maßnahmen sind Schadensabgeltung, Präventionsunterstützung, Monitoring und frühzeitige Reaktion auf bedenkliche Entwicklungen“, so Rauer.

Bezirksjägermeister Johannes Schiesser verweist auf die Position des österreichischen Dachverbands. Dieser fordert, dass der Wolfsmanagement-Plan aus dem Jahr 2012 überarbeitet wird. Das Land Niederösterreich hat indes für Wolfssichtungen eine Meldestelle eingerichtet.

„Die Ersten, die vom Einwandern der Wölfe betroffen sein werden, sind Landwirte mit Weidehaltung.“ Daniel Heindl, Landeskammerrat für Wölfe

Auch die Bauern bereiten sich vor: Daniel Heindl, in der Landwirtschaftskammer für Wölfe zuständig, erklärt: „Als erste vom Einwandern der Wölfe betroffen sein werden Landwirte mit Weidehaltung“, ist Heindl überzeugt. Derzeit komme es zwar nur zu Wild-Rissen. Die Almwirtschaft habe aber auch noch nicht begonnen. Kommt es zu Rissen, zahlt das Land im Todesfall eine Entschädigung, bei verletzten Tieren nicht.

Heindl gibt auch zu bedenken, dass es zu einer Einschränkung für Erholungssuchende kommen könnte. Es mache einen Unterschied, ob sich das Tier in dicht besiedelter Kulturlandschaft oder im unberührten Nationalpark ansiedelt.

„Erst wenn es zu Angriffen auf Haustiere – Hunde sind genauso betroffen wie Schafe – oder zu Kontakt mit Menschen in Orten kommt, dann ermöglicht die Rechtslage eine Entnahme des Wolfes“, erklärt Heindl.