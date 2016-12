Der Bezirkshauptmann von St. Pölten-Land, Josef Kronister, hat noch vor Weihnachten allerhand zu tun. Unter anderem stattet er derzeit den neuen Gemeinden des Bezirks St. Pölten-Land, rund um Purkersdorf, laufend Besuche ab. Zuletzt besichtigte er gemeinsam mit Bürgermeister Karl Schlögl die neue Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft. „Die sechs Gemeinden des Teilbezirks Purkersdorf heiße ich herzlich in St. Pölten-Land willkommen“, zeigt sich Kronister kontaktfreudig.

Am 1. Jänner 2017 ist der Bezirk Wien-Umgebung Geschichte, der Teilbezirk Purkersdorf kommt dann zu St. Pölten-Land. Abgesehen vom Namen des Bezirks und der politischen Zugehörigkeit ändert sich nichts. „Schon gar nicht für die Bürger. Die Außenstelle in Purkersdorf bleibt, wie sie ist und ist auch für die gleichen Angelegenheiten zuständig, wie die alte“, betont Josef Kronister, um möglichen Beunruhigungen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sollte dennoch einmal ein Besuch auf der neuen Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten, Am Bischofteich 1, nötig sein, so hat sich sogar eine Verbesserung ergeben. „Aus den meisten Teilen des Teilbezirks ist man wohl schneller in St. Pölten als in Klosterneuburg“, so Kronister.

„Die Außenstelle in Purkersdorf bleibt wie sie ist und ist auch für die gleichen Angelegenheiten zuständig.“

Josef Kronister, Bezirkshauptmann

Im Frühjahr soll dann die neue Außenstelle in Purkersdorf eröffnet werden. Die alte, die derzeit noch am Hauptplatz 4 untergebracht ist, wird in das Gebäude des ehemaligen „Stadtheurigen“ in die Wienerstraße übersiedeln. „Die alte Außenstelle ist nicht barrierefrei. Wir haben zwar überlegt, Adaptierungen vorzunehmen, es blieb uns aber nur der Umzug übrig“, erklärt Kronister.

Er selbst war von der plötzlichen politischen Entscheidung, den Bezirk Wien-Umgebung aufzulösen, überrascht. „Dies hatte sogar Auswirkungen auf die Fertigstellung der Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten. Wir mussten nämlich schneller mit dem Umbau fertig sein. Das ist geglückt“, ist Kronister erleichtert. Die Auflösung eines weiteren Bezirks und eine Angliederung an St. Pölten-Land hält Josef Kronister für sehr unrealistisch.

Gebiet rund um Purkersdorf bekannt

„Unsere Kapazitäten, in räumlicher Hinsicht, sind vollkommen erschöpft“, so der Bezirkshauptmann, der nun mit Purkersdorf die größte Stadt im Bezirk St. Pölten-Land hat und mit dem Teilbezirk Purkersdorf Bezirkshauptmann des zweitgrößte Bezirks Niederösterreichs wird. Ihm selbst ist die Gegend rund um Purkersdorf nicht unbekannt. „Ich bin ein begeisterter Radfahrer und da gehört der Kleine Semmering natürlich zu den liebsten Destinationen“, verrät Kronister, der seine neuen Gemeinden bereits wie seine eigene Hosentasche kennt.