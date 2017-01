Eine Reaktion auf die Ankündigung Prölls, beim nächsten Parteitag nicht mehr auf der Spitzenposition der Landespartei zur Verfügung zu stehen, war allen Gesprächspartnern der NÖN gleich: „Das kam überraschend.“ Gleichzeitig regierte auch fast einhellig der Respekt vor der Leitung des scheidenden Landeshauptmanns.

„Erwin Pröll hat in allen Gemeinden des Bundeslandes durch seine ins Leben gerufene Initiative der Dorf- und Stadterneuerung auch nachhaltig seine Spuren hinterlassen“, lobt etwa ÖVP-Teilbezirksobmann Michael Strozer. In das gleiche Horn stößt auch der Purkersdorfer Bürgermeister Karl Schlögl, den auch eine jahrelange Freunschaft mit Pröll auszeichnet: „Das ist das Ende einer Ära in Niederösterreich. In seinen 25 Jahren hat er auch viel zu der Entwicklung der Gemeinden beigetragen.“

Von „Ich gehe davon aus, dass die neue Landeshauptfrau, die Machtbünde der Männerriege nicht halten wird können.“

Christiane Maringer, Liste Baum & Grüne

Natürlich kommen nicht nur Lobeshymnen von den Sprechern der Bezirksparteien. Christiane Maringer von der Liste Baum & Grüne kritisiert etwa Rückschritte in der Neuregelung der Mindestsicherung. Dies kritisiert auch SP-Teilbezirksobmann Christian Putz: „Das und auch sein Alleingang bei der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung war Pröll selbst nicht würdig.“

Der Pressereferent der Teilbezirks-FPÖ, Martin Cipak, lobt Pröll als „ausgefuchsten Politiker“. Gleichzeitig kritisiert er aber auch seinen Abgang: „Der Zeitpunkt ist seltsam, da in derselben Woche das Thema ,Stiftungsaffäre’ aktuell wurde.“

Die Sprecher der Bezirksparteien blicken aber auch in die Zukunft: „Ich gehe davon aus, dass die neue Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Machtbünde der Männerriege in Niederösterreich nicht halten wird können. Spannend wird, ob die fortschrittlichen Kräfte im Land ein Aufbrechen dieser verkrusteten Strukturen nutzen können“, sagt etwa Christiane Maringer.

Michael Strozer baut hingegen auf die langjährige vielseitige Erfahrung von Johanna Mikl-Leitner. „Sie hat das politische Geschäft von der Pike auf erlernt. Wie ich sie kenne, wird sie ihre neue Funktion mit viel Humor und großer Erfahrung meistern“, streut Strozer Rosen.

Von „Parteisoldatin“ bis „politischer Vollprofi“

Christian Putz hingegen erwartet durch den Rücktritt Prölls einen politischen Umschwung in Niederösterreich: „Mikl-Leitner ist eine brave Parteisoldatin, dennoch glaube ich, dass ein politischer Neustart möglich ist. Die ÖVP wird die absolute Mehrheit nicht halten können.“

Zu dieser Erkenntnis kommt auch Martin Cipak: „Die Fußstapfen von Erwin Pröll sind zu groß für Mikl-Leitner. Dennoch soll sie in den ersten Monaten ruhig arbeiten können und zeigen, was sie kann. Danach wird man sie danach beurteilen.“

Bürgermeister Schlögl erwartet sich von der neuen Landeshauptfrau weiterhin eine enge Zusammenarbeit. „Uns verbindet ein freundschaftliches Verhältnis und das soll auch in Zukunft genauso eng fortgeführt werden.“

Der ÖVP-Obmann des Bezirks St. Pölten-Land und Bürgermeister von Eichgraben, Martin Michalitsch, sieht mit der neuen Landeshauptfrau einer rosigen Zukunft entgegen: „Hanni Mikl–Leitner ist ein politischer Vollprofi mit reicher Erfahrung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Genau das braucht es in unserer Zeit.“