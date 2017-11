Mittlerweile ist die Adventsaison voll angebrochen. Am Wochenende öffneten die ersten Adventmärkte ihre Stände. Das einzige was jetzt noch fehlt, ist das winterliche Wetter, das Stimmung aufkommen lässt. Geschneit hat es bis jetzt noch nicht. Doch die Temperaturen gehen bald so weit hinunter, dass es vielleicht bald so weit sein könnte. Schneefälle stellen die Gemeinden dabei immer vor eine besondere Herausforderung.

Seit zehn Jahren ist Josef Schmidl-Haberleitner Bürgermeister in Pressbaum. Der Anfang war für ihn nicht immer einfach. | NOEN, Gruber-Dorninger

Purkersdorf ist jedenfalls gerüstet, wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen sollten. „Sämtliche Fahrzeuge sind bereits umgerüstet worden“, weiß Bauamtsleiter Nikolaj Hlavka. Die Soleanlage wurde bereits in Betrieb genommen. „Es ist genug Streumaterial vorhanden“, versichert Hlavka. Für den Winterdienst sind 20 Bauhofmitarbeiter einsatzbereit. „Bei Bedarf kann das Personal aber jederzeit aufgestockt werden“, so Hlavka.

Die zweite Stadtgemeinde der Region ist ebenfalls vorbereitet. Durch den bevorstehenden Kälteeinbruch laufen die Vorbereitungen in der Stadtgemeinde Pressbaum auf Hochtouren. „Insgesamt gibt es fünf Lose, wobei der Gemeinde selbst eines zugeteilt ist. Da es sich dabei um ein großes Los handelt, müssen wir rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen treffen“, erläutert Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Insgesamt zehn Fahrzeuge stehen Pressbaum zur Bewältigung von Schnee und Eis zur Verfügung.

Laut Bauamtsleiter Nikolaj Hlavka ist Purkersdorf bereit für den Schnee. | NOEN, NÖN

Vor allem bei viel Schneefall kann es für die Gemeindemitarbeiter stressig werden und es wird zunehmend schwieriger, alle Straßen freizuhalten. Deshalb sind die Fahrzeuge der Stadtgemeinde Purkersdorf mit GPS ausgestattet.

Stadt kann belegen, dass geräumt wurde

Falls es Beschwerden seitens der Bevölkerung gibt, kann die Gemeinde belegen, wann und wo geräumt wurde. „Es werden die Routen und die Stellung des Pfluges aufgezeichnet“, so Hlavka. So kann der Winterdienst nach den gesetzlichen Vorgaben protokolliert werden.

Kürzlich hat auch der Pressbaumer Gemeinderat diese Maßnahme beschlossen. In Zukunft sollen unter anderem alle Winterdienstfahrzeuge, die sich in Besitz der Stadtgemeinde befinden, nach mehrheitlichem Beschluss des Gemeinderats, mit GPS ausgestattet werden. „Ich persönlich halte die technische Neuerung für eine gute Sache. Hiermit ist nämlich jederzeit nachvollziehbar, wann und wo gestreut wurde“, so Schmidl-Haberleitner. Hiermit wird der Streudienst nachvollziehbarer, was auch den Wünschen der Bevölkerung entspricht. Auch die Gemeinde Gablitz hat ihre Fahrzeuge seit drei Jahren mit GPS-System ausgestattet. „Es hat sich über die Jahre sehr bewährt“, erzählt Bürgermeister Michael Cech über das Gablitzer System.