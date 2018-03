„Mit so einer großen Beteiligung haben wir wirklich nicht gerechnet“, ist die Mitarbeiterin und Organisatorin des ersten Fotowettberwerbs Monika Kehrer-De Campos erstaunt. Mehr als 320 Bilder wurden von mehr als 100 verschiedenen Personen zum Thema „Ich und mein Wienerewald“ eingereicht. Nun lag es an einer fachkundigen Jury, eine Vorauswahl in fünf verschiedenen Kategorien zu treffen. „Das wird nicht leicht“, sagte Profi-Fotograf Norbert Novak beim ersten Treffen der Jury.

Die Kategorie Streifzug durch die Natur machte es den Juroren besonders schwer. Nach einigem Hin und Her konnten sich Norbert Novak, Marc Graf, Lois Lammerhuber, Alexandra Stavik und Martin Gruber-Dorninger aber doch auf fünf Bilder einigen. Die weiteren Kategorien betrafen die Themen Einblicke – Ausblicke – Weitblicke, Kultur & Kreativität, Bewegung & Sport sowie Leben & Arbeit.

Die Vorauswahl der Jury kann nun über die Homepage des Biosphärenparkes (https://www.bpww.at) abgerufen und über die Bilder abgestimmt werden. Ein Publikumsvoting entscheidet über die Sieger je Kategorie, ehe die Jury den Gesamtsieger kürt. Der Sieger erhält ein in Plakatgröße ausgearbeitetes Wienerwald-Bild, die Sieger der Kategorien dürfen einem Workshop des Profi-Fotografen Marc Graf beiwohnen.