In der Vorwoche fand die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf am Wien-Fluss einen toten Reiher (die NÖN berichtete). Der Vogel wurde den Behörden zur weiteren Untersuchung übergeben. Es bestand der Verdacht der derzeit auch in Österreich kursierenden Vogelgrippe.

Die veterinärmedizinische Abteilung der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten konnte nun Entwarnung geben. „Der Grund der Verendung war nicht die Vogelgrippe“, zitiert Purkersdorfs Stadtamtsdirektor Burkhard Humpel aus dem Bericht. Und weiter: „Die genaue Todesursache wurde mir nicht mitgeteilt. Es besteht jedenfalls keine Seuchengefahr.“