Man stelle sich vor es ist ein Brand. Überall dringt Rauch in die Räumlichkeiten ein, der Sauerstoff wird knapp, die Hitze steigt und Feuerzungen nähern sich auch dem letzten Winkel des Hauses. Und es kommt keiner, der hilft.

Die Feuerwehren der Region Purkersdorf haben solche Szenarien meist im Griff, doch fürchtet der eine oder andere Kommandant, dass es einmal schwierig sein kann, eine ganze Mannschaft zu alarmieren, da die Feuerwehrmitglieder, nicht wie früher im Ort selbst tätig sind, sondern auswärts arbeiten.

Gemeindearbeiter ab in die Feuerwehr

Früher war der ortseigene Bäcker oder Geschäftsmann selbst bei der Feuerwehr. Hat es gebrannt, hat er schnell alles stehen und liegen gelassen, hat seine Feuerwehrmontur angezogen und ist zum Brand geeilt. „Heutzutage ist das schwierig, die meisten Feuerwehrleute arbeiten außerhalb ihres Wohnortes und stehen für spontane Alarmierungen nicht bereit“, spricht Tullnerbachs Feuerwehrkommandant Harald Zacek ein großes Problem einiger Feuerwehren in der Region an. Zudem gab es früher auch noch mehr Gastwirte und Landwirte, die im Bedarfsfall schnell zur Stelle waren.

„Der Chef, sein Sohn und zwei Arbeiter, waren alle bei der Feuerwehr. Schon allein mit diesen Vieren war ein ganzes Auto besetzt“, schwelgt Zacek in Erinnerungen, als es die Freiwillige Feuerwehr Untertullnerbach noch gab, in Nachbarschaft zur Firma Knassmüller.

„Der Chef, sein Sohn und zwei Arbeiter, waren alle bei der Feuerwehr. Schon allein mit diesen vieren war ein ganzes Auto besetzt.“ Harald Zacek, Kommandant Tullnerbach

Diesem Problem will die Frewillige Feuerwehr begegnen. Einerseits mit einer kleinen Umstellung in der Werbung für den Feuerwehrnachwuchs und anderseits durch eine Zusatzqualifikation bei Gemeindearbeitern, die ebenfalls der Feuerwehr beitreten sollen.

Harald Zacek spricht ein akutes Problem bei der Freiwilligen Feuerwehr an. | NOEN, Trenker

Für Wolfsgrabens Kommandant und stellvertretenden Abschnittskommandanten Christian Lautner soll dies bald eine Grundvoraussetzung sein: „Beide Gemeindearbeiter in Wolfsgarben sind bei der Feuerwehr.“ In Wolfsgrabens Feuerwehr gibt es einige Selbstständige, Schichtarbeiter sowie Mitglieder der Berufsfeuerwehr. „Sofern Gemeindearbeiter gesundheitlich dazu in der Lage sind, sollten sie auch bei der Feuerwehr sein. Ich kann sonst schlecht gegenüber einem Selbstständigen rechtfertigen, warum er für einen Einsatz wichtige Arbeitszeit opfern sollte“, so Lautner.

„Schwer, spontan Team zu stellen“

Puncto Nachwuchs braucht man sich in der Region Purkersdorf keine Sorgen machen. In den neun Feuerwehren versehen 112 Jugendliche ihre Feuerwehrausbildung. „Es ist richtig, dass einige Feuerwehren heuer wieder verstärkt Werbung für die Jugend machen. Ich würde dies aber nicht als Nachwuchssorgen sehen, sondern eher als Aufgabe, neue Mitglieder zu gewinnen“, sieht Abschnittskommandant Viktor Weinzinger hier kein Problem.

Abschnittskommandant Viktor Weinzinger ist zufrieden mit dem Nachwuchs. | NOEN, NÖN

Er selbst kenne wenige Abschnitte, wo in jeder Feuerwehr eine aktive Jugendgruppe besteht, wie es im Abschnitt Purkersdorf derzeit üblich ist. 2017 wurden 22 Jungfeuerwehrler in den Aktivdienst überstellt. Obendrein traten 23 Jugendliche in die Jugend ein, dem stehen 27 Austritte gegenüber.

„Aufgrund der Überstellungen kommt es in der Statistik oftmals zu einem Auf- und Ab. Im Bezirk St. Pölten haben wir aber kein Problem mit dem Nachwuchs“, sagt Bezirkskommandant Georg Schröder. Dennoch wird überlegt, das Eintrittsalter für die Feuerwehrjugend von derzeit 15 Jahren herabzusetzen.