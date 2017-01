Bunt gewandet, mit einem Stern als Führer und einem Lied auf den Lippen ziehen sie von Tür zu Tür – die Sternsinger.

Mit ihrer frohen Botschaft besuchen sie vom Donnerstag, 5. Jänner, bis Sonntag, 8. Jänner die Purkersdorfer. Gleich am ersten Tag geht‘s außerdem zum Bürgermeister, in die Betriebe und ins Altersheim. Zusammen mit ihren Kameraden in Tullnerbach, die am Freitag, 6. Jänner unterwegs sind, gehen fast 80 Kinder von Haus zu Haus. Wobei Pfarrer Markus König meint: „Vor allem in Purkersdorf ist es schwieriger geworden, Kinder zu finden, die mitmachen.“ Das unter anderem deshalb, weil immer mehr über die Feiertage wegfahren.

Die sechs Gruppen wandern auch nicht das gesamte Stadtgebiet ab, doch wird darauf geachtet, dass jeder, dem es ein Bedürfnis ist, besucht wird. „In Tullnerbach und im Irenental schauen wir schon, dass wir sehr wohl alle Haushalte besuchen.“ Dank des großen Engagements der Kinder, wurden letztes Jahr über 6.400 Euro eingenommen.

Beliebte Aktion der Jungschar

Denn Sternsingen ist nicht nur seit den 1950er-Jahren eine der beliebtesten Aktionen der Katholischen Jungschar, sondern hat auch einen großen sozialen Aspekt. Über 85.000 Jugendliche in ganz Österreich sorgen bei der Dreikönigsaktion für Unterstützung von Hilfsprojekten auf der ganzen Welt.

So zum Beispiel in Tansania, wo Landraub und Großbauerntum das Leben der Bevölkerung erschweren. Mit den Spenden der Sternsingeraktion wird den lokalen Bauern etwa Hilfe in Rechtsfragen zur Verfügung gestellt und auch bei richtigem Anbau und Ernte unter die Arme gegriffen. So kommt das Geld direkt der Sache zu Gute und sorgt für eine nachhaltige Verbesserung der Lebensituation.

Der Erfolg spricht für sich: Die über 1.000 betreuten Familien, konnten in den letzten Jahren ihre Ernte um bis zu 50 Prozent steigern. Außerdem können mehr als die Hälfte der Haushalte wieder von ihrem eigenen Land leben.