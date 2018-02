Fast jeder Facebook-Benutzer, der im Wienerwald wohnhaft ist, kennt ihn – er ist der Wetterfrosch der Region schlechthin und versorgt seine treue Anhängerschaft auf der Sozial-Plattform mit den neuesten Wetter-Entwicklungen. Dieses Mal hat Peter Madritsch eisige Neuigkeiten für den Wienerwald.

Wer dieser Tage denkt, es sei schon winterlich genug, der hat recht, allerdings ist dies nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisberges. „Bis kommenden Freitag wird es immer wieder ergiebig schneien. Im Wienerwald ist somit weiterhin mit zehn bis 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen“, sagt Madritsch.

Doch damit noch nicht genug, denn bis zum Wochenende hin stehe uns ein Polarluft-Ausbruch bevor.

Minustemperaturen im zweistelligen Bereich

In der Regel bestimmt eine Westströmung das Wettergeschehen in Europa. Diese Westströmung wird wie durch einen Motor vom „Polarfront Jetstream“ angetrieben. Durch plötzliche Temperaturunterschiede in der Stratosphäre (zwölf bis 40 Kilometer Höhe) hat sich dieser konstante Polarwirbel geteilt oder ist zusammengebrochen.

„Die Wetterlage kommt nun aus Nordosten, also genau aus der gegenteiligen Richtung und extrem kalte Luft flutet Europa ohne Umwege. Es stehen uns ab Samstag für einige Tage Minus-Temperaturen im zweistelligen Bereich in Tallagen des Wienerwaldes ins Haus“, bietet Madritsch frostige Aussichten. Hinzu käme ein mäßiger Nordwind. Die Kombination Schnee und Wind verstärkt das Kälteempfinden nochmals. „Ein solches Wetterphänomen kommt nur alle drei bis vier Jahre vor“, ist Madritsch fasziniert.

Bei diesen Temperaturen sollte man beim Auto den Scheibenfrostschutz anpassen, Gartenwasseranschlüsse unbedingt entleeren, um Schäden zu verhindern. „Eine Wetteränderung ist bis Anfang März nicht in Sicht, allerdings kann es dann schnell Frühling werden“, so Madritsch.