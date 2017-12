„Warum die da alle so einen Tamtam um Weihnachten machen, das muss ich mir genauer ansehen“, dachte sich wohl die kleine Sarah Michelle, als sie sich spontan dazu entschloss das Licht der Welt erblicken zu wollen. Sie kam im Rettungswagen des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz zur Welt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Rettungsmannschaft des Roten Kreuzes zu einer Geburt in Purkersdorf gerufen. Die dreiköpfige Mannschaft mit Clemens Gantar, Lena Tschare und Bernhard Seemann war sofort zur Stelle.

„Ein Christkind der besonderen Art“

Mutter Carola Prenosil erwartete ihr drittes Kind und wurde nach kurzer Untersuchung in den Rettungswagen gebracht. Dort war schnell klar, dass die kleine Sarah Michelle nicht bis zur Ankunft im Krankenhaus warten wollte. Am Parkplatz der Feuerwehr Purkersdorf erblickte das „Christkind“ das Licht der Welt. Anschließend wurden die beiden wohlauf in ein Wiener Krankenhaus gebracht.

„Ein Christkind der besonderen Art“, waren sich die Sanitäter und auch Mama Carola Prenosil nach der raschen Geburt einig.