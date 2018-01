Rund um den Heiligen Abend sind alle Jahre wieder viele Menschen unterwegs, um das passende Geschenk für Familie, Freunde oder Partner zu finden. Für die meisten Menschen aus der Region ist das Auhofcenter im 14. Wiener Gemeindebezirk ein beliebter Ort, um einzukaufen. Die NÖN sprach mit Peter Schurr von der Marketingabteilung des Einkaufszentrums über das vorläufige Fazit zum Weihnachtsgeschäft.

„Wir sind sehr zufrieden. Konkrete Zahlen liegen uns aber erst später im Jänner vor“, erzählt Schurr. „Laut ersten Schätzungen können wir im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus verzeichnen. Dieses fällt jedoch verhältnismäßig gering aus, da wir diesen Dezember

zwei Verkaufstage weniger als letztes Jahr hatten“, erklärt Schurr.

Mode und Elektronik sind sehr beliebt

„Wir haben mit Waren, die unsere Kunden in anderen Geschäften nicht kriegen, Gewinne gemacht.“ Birgit Breitenlacher über das Weihnachtsgeschäft

Alles, was mit Mode zu tun hat, war auch in dieser Saison der Renner. „Vor allem Artikel aus dem Bereich Fashion und Schuhe sowie Elektronikartikel waren wieder die Kassenschlager. Erfreulicherweise verkauften sich auch Kosmetikartikel und Bücher sehr gut“, berichtet Schurr über die meistverkauften Artikel in diesem Jahr.

Es wanderten auch mehr Gutscheine über die Ladentische . Der Verkauf stieg im Vergleich zum Jahr davor um 20 Prozent. „Als Grund dafür sehen wir, dass sich Gutscheine als intelligentes Geschenk, mit dem der Beschenkte nicht zwangsbeglückt wird, immer mehr durchsetzen. Stattdessen erhält man die Möglichkeit, Produkte zu erwerben, die man sich wirklich wünscht und die man auch brauchen kann“, so Schurr über die Beliebtheit der Gutscheine.

Etwas schwächer als im Vorjahr fiel der Umsatz in der kalten Jahreszeit im Buchhandel von Birgit Breitenlacher in Pressbaum aus. „Wir sind nicht wirklich unzufrieden, aber aufgrund der Eröffnung des neuen Pagro Diskonts in unmittelbarer Nähe haben wir diesen Winter etwas weniger verkauft. Allerdings haben wir mit Waren, die unsere Kunden in anderen Geschäften nicht kriegen, Gewinne gemacht“, sagte Breitenlacher von der Buchprinzessin Nina. Bei den Kunden kommen ganz bestimmte Waren an. „Zu erwähnen sind hierbei unter anderem unsere Kalender in verschiedenen Ausführungen“, resümiert Breitenlacher. Mit dem Kundenkontakt selbst ist die Chefin des Buchladens sehr zufrieden. Der Umgang miteinander sei sehr nett. Im kommenden Jahr will Breitenlacher zudem ihr Sortiment um Kunstfarben erweitern, um ihren Abnehmern ein noch größeres Angebot zur Verfügung zu stellen.

Purkersdorfer Handel positiv gestimmt

Auch in Purkersdorf sieht man das Weihnachtsgeschäft positiv. In der Boutique von Lucia Sedlacek war es von Vorteil, dass im Dezember auch am Sonntag geöffnet war. „Die Besucher haben das sehr zu schätzen gewusst und kommen auch wegen der persönlichen Beratung vorbei“, erzählt Erwin Sedlacek. Die Mitglieder der Aktiven Wirtschaft seien generell zufrieden. „Kreatives Allerlei“ hat vor allem beim Bastlerbedarf gute Umsätze gemacht. „Gerade zur Weihnachtszeit basteln Kinder vermehrt“, so Sedlacek.

Der Weihnachtsmarkt habe sich generell sehr positiv auf das Weihnachtsgeschäft der Purkersdorfer Unternehmer ausgewirkt. „Es kommen auch sehr viele Menschen aus Wien und Nachbarorten. Sie kannten die Geschäfte oft vorher nicht und sind dann auf den Geschmack gekommen“, erzählt Sedlacek. Die Menschen würden vor allem die persönliche Note in Purkersdorf schätzen: „Es gibt viele Kunden, die den Shoppingcenter-Charakter nicht mögen und deshalb lieber in Purkersdorf einkaufen“, so Sedlacek.

Eine Neuerung kam in diesem Jahr besonders gut an: die Dankes Gutscheine. Die Purkersdorfer Gewerbetreibenden hatten Gutscheine für den Ad ventmarkt in ihren Geschäften aufgelegt. So war so mancher Punsch und manche Portion Maroni in diesem Jahr gratis.