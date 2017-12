Mit dem Rauchen aufhören und ein paar Kilos abspecken – dies sind wohl die häufigsten guten Vorsätze der Österreicher. Die sollen vor allem nach dem Jahreswechsel in ein jungfräuliches 2018 umgesetzt werden. Die NÖN befragte Menschen aus der Region, die (fast) jeder kennt, was sie sich denn so für das neue Jahr vorgenommen haben und eventuell auch, was sie erreichen wollen.

Uschi Hollauf

Die bekannte Lehrerin des Gym in Purkersdorf, Uschi Hollauf, begeisterte in der Vorwoche noch die Besucher ihrer restlos ausverkauften Konzerte in der Bühne mit ihren Weihnachtsshows. Den musikalischen Erfolg wünscht sie sich auch für das kommende Jahr. „Ich hoffe, dass ich wieder ein schönes musikalisches Projekt auf die Beine stellen kann“, erzählt Hollauf. Die klassischen Vorsätze nimmt sie sich schon seit Jahren nicht mehr vor. „Meistens werden diese sowieso nie eingehalten“, nimmt Hollauf Abstand. Sie versucht daher bei realistischen Zielen zu bleiben: „Ich nehme mir Vorsätze, die beflügeln und die am Herzen liegen.“

Große Ziele für Gablitzer Künstler

Größeres hat auch der Gablitzer Musical-Künstler Rory Six für 2018 vor. „Alle Vorstellungen in der Theatercouch zur Gänze verkaufen, Besucherrekord brechen, neuer Kultur-Hotspot Wiens werden und das gut mit mein Privatleben kombinieren“, erzählt Rory Six, der sich hohe Ziele steckt.

Rory Six

Der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz, Wolfgang Uhrmann, hält seine Vorsätze sehr allgemein, sodass es sich eher als Wünsche formulieren lässt. „Die Beibehaltung der hohen Qualität in allen Leistungsbereichen unserer Bezirksstelle ist ein Vorsatz“, so Uhrmann. Weiters will sich das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz stark auf die Jugendgruppe konzentrieren. „Unsere Ziele sind mehr Kinder und Jugendliche zu motivieren, sich in der Freizeit sozial zu engagieren“, macht Uhrmann einen Blick in die Glaskugel.

Rote Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann

Der Pressbaumer Historiker Dieter Halama ist ein wenig abergläubisch und will seine Neujahrsvorsätze nicht verraten.

Dieter Halama

Zwei Projekte sind in Planung

„Ich glaube daran, dass ich einen Vorsatz nicht einhalte, wenn ich diesen preisgebe“, so Halama über die Aussichten zum neuen Jahr. Im kommendem Jahr habe er jedoch zwei Projekte in Planung, zu denen er sich allerdings noch nicht genau äußern möchte.

Roland Mayer

Für Gastronom Roland Mayer vom Gasthaus Mayer in Rekawinkel steht 2018 vor allem die Veränderung im Fokus. „In Bezug auf meinen Vorsatz fürs neue Jahr zitiere ich meinen guten Freund, den Sänger Wilfried. ‚Alles bleibt anders, alles soll anders bleiben‘, sagte Wilfried häufig“, erklärt der Wirt und blickt nach dem Tod seines langjährigen Wegbegleiters noch einmal wehmütig ins alte Jahr zurück, ehe er sich wieder mit voller Kraft den Herausforderungen des neuen Jahres widmet.