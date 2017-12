Am Weihnachtsabend pfiff der Wind wieder gehörig durch das Wiental. Obendrein sind die jüngsten Sturmereignisse durch „Herwart“ und „Yves“ den Menschen in der Region noch lebhaft in Erinnerung. Die Häufung der Starkwindereignisse ist auf den Klimawandel zurückzuführen. Dies wirkt sich 2017 neben der extremen Trockenheit auch auf die Waldbilanz der Österreichischen Bundesforste (ÖBf), die ihre Zentrale in Purkersdorf beheimatet haben, aus.

„Der Klimawandel schreibt mit der heurigen Waldbilanz seine Geschichte fort. Fast die Hälfte der gesamten Holzernte war erneut Schadholz“, fasst Rudolf Freidhager, Vorstand der ÖBf zusammen.

Not macht ÖBf auch erfinderisch

Der Betrieb habe jedoch gelernt, damit umzugehen. „Der Klimawandel ist bei der Arbeit im Wald zum Alltag geworden“, so Freidhager. Mit rund 700.000 Erntefestmetern (Efm) ist der Schadholzanteil gegenüber dem Vorjahr um 70.000 Efm zurückgegangen, dennoch liegt er mit 47 Prozent der jährlichen Holzerntemenge noch immer auf einem sehr hohen Niveau.

Infolge der extremen Trockenheit ist es vor allem in den nördlichen Landesteilen zu starkem Käferbefall gekommen. „Hier müssen wir handeln. Darum setzen wir verstärkt auf Waldpflege und Käfermonitoring. Im Vorjahr haben wir erneut rund elf Millionen Euro in die Waldpflege investiert“, rechnet Freidhager vor.

Wälder müssen an Klimawandel angepasst werden

Klimawandel und Temperaturanstieg werden Österreichs Waldbild in den nächsten Jahrzehnten unweigerlich verändern. In tiefen Lagen und im sommerwarmen Osten werden Laubwälder zunehmen, Nadelhölzer hingegen werden sich – wie ihre Schädlinge – in immer höheren Lagen ausbreiten. „Wir müssen unsere Wälder bereits heute dem Klimawandel anpassen und Standort gerechte Pflanzen setzen“, blickt Friedhager voraus. So haben die Bundesforste von den rund 2,2 Millionen 2017 gepflanzten Jungbäumen neben Fichten und Lärchen verstärkt auch Tannen, Zirben und Douglasien gepflanzt.