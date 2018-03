Am 26. April 1986 ereignete sich eine der schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte – ein Reaktor des Kernkraftwerkes Tschernobyl explodierte und verursachte so eine erhebliche nukleare Verseuchung bis in weite Gebiete des zentralen Europa. Maria Hetzer setzt sich seit 1994 dafür ein, dass Kinder aus Tschernobyl ein paar Wochen bei Gastfamilien in Niederösterreich verbringen können. Besonders aktiv waren da auch Familien der Region Purkersdorf, die sich stets für die gute Sache ins Zeug legten. Für heuer werden noch Gastfamilien gesucht.

Mehr als 75 Prozent aller Emissionen gingen nach der Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) auf das Gebiet Weißrusslands (Belarus) nieder. Sehr viele Bewohner der Republik Belarus sind nach wie vor erhöhter Strahlung ausgesetzt.

Erholung in anderer Umgebung

Ein Erholungsaufenthalt in unbelasteter Umgebung, bei gesunder Ernährung ist besonders für Kinder sehr wertvoll. Seit 1993 werden durch das Projekt „Erholung für Kinder aus Belarus“ pro Sommer bis zu 250 Kinder zur Erholung nach Österreich eingeladen. Die Kinder zwischen 9 und 15 Jahren werden für drei Wochen in Familien untergebracht und betreut.

Die Kinder sind erholungsbedürftig, aber nicht krank. Sie werden kranken- und unfallversichert sein. Besonders geeignet sind Familien, die selbst Kinder im genannten Alter haben. Aber auch „Großeltern“-Gastfamilien können sich gerne an der Aktion beteiligen. Die Kinder sollen in der Familie mitleben wie eigene Kinder.

Pro Kind soll von den Gastfamilien ein Kostenbeitrag in der Höhe von 140 Euro geleistet werden. Für Sponsoren/Paten die sich an den Kosten beteiligen, sind alle sehr dankbar. Eine Mauerbacherin ist bereits genausolange dabei wie Maria Hetzer. Maria Felbermayer ist seit dem Jahr 2002 mit dabei. Damals noch für die Caritas. In der Region gibt es acht Gastfamilien, die Kinder als Gäste bei sich aufnehmen.

„Meine Mutter wurde im Jahr 1906 geboren. Nach dem ersten Weltkrieg herrschte eine große Hungersnot“ Maria Felbermayer über den Grund warum auch sie hilft

Nach über 25 Jahren hat Maria Felbermayer auch einiges zu erzählen. Es gibt ein Mädchen, das bereits über 20 Jahre alt ist, zu dem aber immer noch Kontakt besteht. Felbermayer ist über die Pfarre Gablitz zu dem Projekt gekommen. „Während ich noch berufstätig war, hatte ich aber nie wirklich Zeit, um mich dem wirkungsvoll zu widmen“, erzählt Felbermayer. Knapp vor der Pension war nun endlich die Zeit da. Für sie bedeutet es auch etwas zurückgegeben. „Meine Mutter wurde im Jahr 1906 geboren. Nach dem ersten Weltkrieg herrschte eine große Hungersnot“, so Felbermayer.

Ihre Mutter war in den Niederlanden bei einer Gastfamilie, um sich wieder zu erholen. „So wurde meiner Mutter das Leben gerettet“, erzählt Felbermayer abschließend.