Der Stein, der den Menschen in der Region vergangenen Mittwoch von Herzen gefallen ist, war bestimmt bis nach St. Pölten zu hören. Es ging um den Erhalt der Notarztstellen im Land Niederösterreich. Die gute Nachricht: Alle 32 Stützpunkte im Bundesland bleiben, auch jener in Purkersdorf.

Ende des Jahres läuft der Vertrag des Landes Niederösterreich mit dem Betreiber Rotes Kreuz samt Subunternehmer Arbeitersamariterbund (ASBÖ) aus. Bereits im Februar wurde deshalb eine Ausschreibung gestartet. So wurde damals eine neue Einteilung in acht Versorgungsregionen beschlossen. Die 32 bestehenden Stützpunkte sollten auf ein Mindestmaß von 22 reduziert werden. Rotes Kreuz und ASBÖ setzten alle Hebel in Bewegung, um den Kriterien Genüge zu tun. Alle Fahrzeuge und Räumlichkeiten mussten nachgewiesen werden, um an dieser internationalen Ausschreibung auch teilnehmen zu können.

„Die Schließung Purkersdorfs und Neulengbachs hätte zu einer Halbierung der Versorgung geführt.“

Bürgermeister Karl Schlögl

Die Mitglieder der NÖ Landesregierung Landeshauptmann Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, Karl Wilfing (beide ÖVP) und Maurice Androsch (SPÖ) luden also vergangenen Mittwoch zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. „Die Notarztversorgung ist gesichert, alle 32 Standorte bleiben. Den Zuschlag für den Betrieb ab 2017 erhält das Rote Kreuz, mit dem ASBÖ als Subunternehmer“, hieß es. Eine Auflösung bestehender Stützpunkte wäre nie vorgesehen gewesen.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Doch so reibungslos verliefen die Verhandlungen nicht, schon gar nicht in der Region Purkersdorf. Aber alles der Reihe nach: Vergangenen Montag wurden die Bürgermeister der Region persönlich ins Büro von Johanna Mikl-Leitner geladen, um dort davon in Kenntnis gesetzt zu werden, dass die Stützpunkte Purkersdorf und Neulengbach geschlossen werden, in Pressbaum jedoch eine neue Notarztstelle entstehen soll.

Alle Bürgermeister samt Purkersdorfs VP-Obmann Andreas Kirnberger und VP-Teilbezirksobmann Michael Strozer stemmten sich gegen diese Lösung. Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl (SP) verließ rund um 18 Uhr wutentbrannt die Verhandlungen.

„Die Stützpunkte Purkersdorf und Neulengbach bleiben.“

„Wir haben ohne Ergebnis abgebrochen, ich habe meine Forderungen deponiert. Der Ball und alle meine Hoffnungen, dass Purkersdorf doch noch bleibt, liegen bei Mikl-Leitner“, sagte er Montagabend gegenüber der NÖN. In der Nacht (nach NÖN-Redaktionsschluss) flatterte noch eine Nachricht bei Schlögl ein, wonach das Konzept noch einmal überdacht würde. Am Dienstag dann die Nachricht „Die Stützpunkte Purkersdorf und Neulengbach bleiben.“

„Nach intensiven Gesprächen mit den Rettungsorganisationen und der NÖ Landesregierung ist gewährleistet, dass der Standort Purkersdorf weiterhin betrieben werden kann“, erklärt VP-Regionssprecher Michael Strozer, der auch gleich seinen Dank an Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Carlo Wilfing richtet. „In persönlichen Gesprächen gemeinsam mit dem künftigen ÖVP Bezirksparteiobmann Martin Michalitsch haben wir uns massiv dafür eingesetzt, dass der NEF in Purkersdorf bleibt“, so Strozer weiter, der auch Karl Schlögl parteiübergreifend dankt.

An einem Strang gezogen

Das Ziehen an einem Strang ist auch aus Sicht des Gablitzer Bürgermeisters Michael Cech erfolgreich gewesen. „Eine Verlegung nach Pressbaum hätte die Notarztversorgung für Gablitz und Mauerbach nicht mehr gewährleistet“, so Cech.

Auch Karl Schlögl ist mehr als erleichtert. „Die Schließung Purkersdorfs und Neulengbachs hätte zu einer Halbierung der Versorgung geführt. Gerade ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass der Notarzt sofort kommt“, so Schlögl. Dabei spielt er auf eine familiäre Begebenheit aus dem Vorjahr an. Seine Tochter reagierte allergisch auf Antibiotika. „Der Hals schwoll plötzlich zu. Da zählte jede Sekunde. Wäre der Notarzt da nicht aus Purkersdorf gekommen, wäre es wohl zu spät gewesen“, schildert Schlögl.

Für Rotes Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann und Samariterbund-Obfrau Brigitte Samwald ist der Schwenk der Landesregierung auch willkommen. „Alles andere hätte mich gewundert. Warum sollte ein System, das ausgezeichnet funktioniert, plötzlich krampfhaft verändert werden. Ich bin froh, dass der Stützpunkt in Purkersdorf bleibt“, so Samwald.

Ähnlich Töne schlagern die Kollegen aus Neulengbach an. „Das klingt wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für unsere Bevölkerung“, strahlen Johannes Hiller (RK) und Florian Geissler (ASBÖ).