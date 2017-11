Vorweihnachtliche Traditionen finden in der Region großen Anklang. So trifft es sich gut, dass die Pressbaumer Duckhüttler mit diesem Jahr zum ersten Mal genug Perchten haben, um geschlossen aufzutreten und wie die Wienerwoid Teif’ln in Gablitz stark vertreten zu sein.

Grimmig sehen sie aus, die Krampusse. Fürchten ist aber fehl am Platz

„Der Krampus ist eigentlich eine Schutzfigur. Er ist ein vom Menschen selbst geschaffenes Wesen, um Dämonen und Geister abzuwehren“ erklärt der Obmann des Vereins Wienerwoid Teif’ln, Ronny Schießl.

Während sie Wert darauf legen, dass die Krampusse angstfrei zu erleben sind, wird den Einwohnern Pressbaums das Fürchten gelehrt. Die Mitglieder der Duckhüttler Perchten treiben im Dezember nämlich in Pressbaum und Tullnerbach ihr Unwesen. „Insgesamt sind wir sechs Perchten, wobei die Hauptattraktion unsere selbst gebastalten Kostüme und die furchteinflößenden Masken aus Zirbenholz sind“, kommentiert Richard Breier von den Duckhüttler Perchten die bevorstehenden Auftritte.

Verein seit 2015 aktiv

Die Gründung des teuflischen Vereins erfolgte 2015. Damals wurde durch die noch zu geringe Zahl der Mitglieder vorerst mit anderen Verbindungen gelaufen. Nun können die Duckhüttler Perchten endlich als eigene Gruppe auftreten. Ihre Kollegen, die Wienerwoid Teif’ln, gibt es schon seit 2003. Der Verein habe es sich gemäß Schießl zur Aufgabe gemacht, das Brauchtum weiterzugeben. Kommerzialisierung und Gewalt werden abgelehnt. So seien Feuershows zwar hübsch anzusehen, hätten aber nichts mit dem Brauch an sich zu tun. Die Rute sei übrigens ein Fruchtbarkeitssymbol und kein Instrument zur Züchtigung.

Trotzdem ist das Publikum zu Vorsicht aufgerufen. Die Krampusse seien ungeschützte Figuren, erklärt Schießl. Es könne lebensgefährlich sein, wenn Übermütige sie etwa an den Schellen zögen. Damit die Krampusse nicht verletzt werden, begleitet beim Gablitzer Krampuslauf jeden von ihnen eine Security-Person. Es sind nämlich keine Absperrungen vorhanden. „Das gibt es nur in Gablitz“, sagt Schießl.

Ein kreatives und aufwendiges Hobby

Das Herstellen der Perchten-Tracht braucht Zeit. So dauert das Schnitzen einer Zirbenholzmaske rund 30 Stunden, wobei die Mitglieder der Duckhüttler Perchten die Tätigkeit in ihrer Freizeit und unentgeltlich ausführen. Im Gegenteil ist das Basteln sogar mit finanziellen Ausgaben verbunden. „Beim Perchtenlauf handelt es sich um ein teures Hobby, das viel Hingabe erfordert“, resümiert Breier über die schaurig schöne Freizeitbeschäftigung.

Auch die Wienerwoid Teif’ln sind eifrig am Werken. Ronny Schießl hat etwa eine Maske entworfen, bei der nur die Hälfte des Gesichts bedeckt ist. Jeder soll erkennen, dass hinter dem Antlitz ein Mensch steckt. Deswegen werden Wienerwoid Teif’ln auch die Gruppe mit den zwei Gesichtern genannt.