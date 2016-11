Das Radeln macht oft Spaß, doch hört sich der Spaß oft auf, wenn ein Radweg plötzlich endet und man sich den Gefahren einer stark befahrenen Straße als schwacher Verkehrsteilnehmer aussetzen muss. Geht es nach der Klima- und Energie Modellregion Wienerwald, soll dies bald der Vergangenheit angehören. Die Stadtgemeinde Purkersdorf versucht nun das „Radl Grundnetz“ zu seinen Nachbar-Gemeinden zu schließen.

„Vor rund eineinhalb Jahren begann eine intensive Planungsphase, gemeinsam mit der Firma Kiener. Diese ist nun abgeschlossen und soll in die Tat umgesetzt werden“, freut sich Purkersdorfs Stadträtin Christiane Maringer (LIB&G).

Kosten belaufen sich auf 97.000 Euro

Die Kosten für die Adaptierungen belaufen sich auf knapp über 97.000 Euro, die zu einem Drittel vom Land Niederösterreich gefördert werden. „Als erstes wird die Querung der B44 angegangen und auch Umbauarbeiten im Zentrum bis zur Linzer Straße“, erklärt Bürgermeister Karl Schlögl.

Die Radroute soll beim Bahnhof Wien-Weidlingau durch Purkersdorf entlang der Bahn zum Bahnhof Purkersdorf-Sanatorium und weiter zum Bahnhof Unter-Purkersdorf führen. Danach durch die Bahnhofstraße in Richtung Zentrum. In das Wohngebiet der Rechenfeldstraße führt der Radweg dann vorbei am Sportplatz und erreicht nach der Postsiedlung den begleitenden Radweg der B44. Dort soll es dann eine Anknüpfung in das Gemeindegebiet von Tullnerbach geben.