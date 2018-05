Jedes Jahr am 8. Mai feiert das Rote Kreuz Geburtstag, zur Erinnerung an seinen Gründer Henry Dunant. Er wäre heuer 190 Jahre alt geworden, das Rote Kreuz hat der Schweizer Geschäftsmann vor 155 Jahren ins Leben gerufen.

Heute gibt es überall auf der Welt Ehrenamtliche und Freiwillige, die wie Dunant den Menschen halfen wollen – wie zum Beispiel Ingrid und Martin Jauck. Sie sind auf unterschiedlichen Wegen zum Roten Kreuz gekommen.

„Bei den Dienststellen in Wien war man als Frau damals zum Kaffeekochen verdonnert. Das war in Purkersdorf nie so.“ Ingrid Jauck

Ingrid Jauck hat die Krankenpflegerschule absolviert und wollte immer schon zum Roten Kreuz. Martin Jauck ist durch Freunde zur Jugendorganisation gekommen. „Wir waren eine Gruppe von Jugendlichen, sind miteinander aufgewachsen, haben auch miteinander Fußball gespielt und sind dann zum Roten Kreuz gegangen – das war sinnvoller, als irgendeinen Blödsinn als Jugendlicher zu machen“, erinnert sich Martin Jauck an das Jahr 1980.

Ingrid und Martin Jauck sind bei vielen Veranstaltungen in Purkersdorf in Uniform anzutreffen. | Trenker

1989 kommt schließlich Ingrid dazu. „Wir haben viele Dienste miteinander abgeleistet“, erzählt Ingrid Jauck. Es war eine Weihnachtsfeier in Wolfsgraben, wo Ingrid und Martin sich zum ersten Mal treffen sollten. Sie waren jedoch nicht das einzige Paar, das sich auf diesem Weg zueinander fand. „Da gibt es mehrere an der Zahl, die sich so kennengelernt haben“, sagen die beiden. Die Hochzeit folgte dann im Jahr 1991.

Sohn Daniel wurde im Jahr 1996 geboren. Er tritt in die Fußstapfen seiner Eltern. „Wir haben ihn nie dazu gedrängt, aber er ist auf der Dienststelle aufgewachsen und ist aus freien Stücken zu der Jugend-Organisation des Roten Kreuzes gegangen“, sagen Ingrid und Martin Jauck. Daniel Jauck hat den Zivildienst beim Roten Kreuz absolviert und mittlerweile ein Studium angefangen, das sehr viel seiner Zeit in Anspruch nimmt, dennoch hilft er immer wieder bei Veranstaltungen aus und bildet sich weiter. Zudem war er während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 als Dolmetscher in Schwechat aktiv.

Purkersdorf ist etwas Besonderes

Die Dienststelle in Purkersdorf zeichnet viele Besonderheiten aus. „Bei den Dienststellen in Wien war man als Frau damals zum Kaffeekochen verdonnert. Das war in Purkersdorf nie so“, erzählt Ingrid Jauck über ihre Anfänge beim Roten Kreuz.

Die familiäre Atmosphäre ist ein weiterer Pluspunkt der Dienststelle Pukersdorf. „Alle Familienmitglieder sind immer willkommen, egal ob sie beim Roten Kreuz sind oder nicht“, sagen Ingrid und Martin Jauck. Über die Jahre hinweg sind auf der Dienststelle viele enge Freundschaften entstanden.

Wie im Rettungsdienst üblich, gibt es Einsätze, die den Rettern mehr zusetzen. „Es ist immer ein Lachen und ein Weinen dabei“, wissen Ingid und Martin Jauck um das Belastende an ihrer Tätigkeit. Aber „schon als Neuling wird man in Purkersdorf sofort integriert. Und nach einem anstrengenden Einsatz wird man von der gesamten Mannschaft aufgefangen“, lobt Ingrid Jauck ihre Kollegen der Dienststelle Purkersdorf.