Er ist ein Bote der Nächstenliebe und Schutzpatron der Kinder. Rund um den 6. Dezember ist er unterwegs bei den Familien, um Geschenke vorbei zu bringen. Gemeint ist der Heilige Nikolaus. In Purkersdorf und Umgebung wird der beliebte Heilige seit 40 Jahren von Martin Kickinger verkörpert.

„Als ich selbst noch an den Nikolaus geglaubt habe, habe ich im Haus meiner Eltern die Nikolaus-Utensilien gefunden. Ein Freund von mir hatte eine Krampus-Maske, so sind wir von Haus zu Haus gezogen“, erinnert sich der Purkersdorfer. Bald darauf kam sein erster Familienbesuch. Dabei dürfte der Funke übergesprungen sein. Nicht nur bei Kickinger selbst, auch bei den Familien. Heute kommt er schon zu den Kindern jener Kinder, die er in seinen Anfangstagen besucht hat. „Dann merkt man, dass man alt wird“, lacht der Nikolaus aus Überzeugung.

„Krampus wurde in eine Ecke gestellt. Dabei ist er ursprünglich positiv: Er vertreibt das Böse aus dem Haus.“ Martin Kickinger

Heuer stehen 27 Familienbesuche mit bis zu 500 Kindern sowie Besuche in Kindergärten und auf öffentlichen Veranstaltungen in der Region Purkersdorf aber auch in Wien auf seinem vollen Kalender. „Leider muss ich auch immer wieder Familien absagen“, bedauert Kickinger. Er ist seit eineinhalb Monaten ausgebucht. „Wenn ich alle Termine koordiniert habe, denke ich mir schon immer: Das wird anstrengend. Dann ist es aber immer ruckzuck vorbei und die strahlenden Kinderaugen sind es immer wert.“

Unterschied zu Weihnachtsmann

Martin Kickinger legt Wert darauf, die alten, ursprünglichen Traditionen zu leben und zu erhalten. „Ich halte nichts von einem rot gekleideten Nikolaus“, betont er. Die Ähnlichkeit zum Weihnachtsmann sei zu groß. Außerdem sei Rot die Farbe der Märtyrer, zu denen der Heilige Nikolaus nicht gehört. Kickinger besitzt fünf komplette Nikolausaustattungen aus originalen Kirchengewändern, bestehend aus dem weißen Unterkleid, der sogenannten „Alba“ und dem farbigen Übergewand, der „Kasel“, die bei ihm entweder in Violett, der liturgischen Farbe des Advent, oder in Gold gehalten ist. Zu seinem 40. Jubiläum hat er sich selbst ein neues Gewand geschenkt. „Das kennt noch keiner“, so Kickinger.

Im Umgang mit den Kindern verzichtet er bewusst auf den erhobenen Zeigefinger. „Ich versuche, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, eher wie ein Großvater“, berichtet Kickinger. „Die Momente mit den Kindern sind sehr berührend, auch weil es mir nicht vergönnt war, eigene Kinder zu haben.“

„Ich stelle hohe Ansprüche an meinen Krampus, so wie auch an mich selbst.“

Begleitet wird Martin Kickinger bei seinen Besuchen oft von einem Krampus. „Die Figur des Krampus wurde in eine Ecke gestellt. Dabei war sie ursprünglich sehr positiv: Der Krampus vertreibt das Böse aus dem Haus. Er soll keine Kinder verschrecken. Das geht an der Tradition vorbei.“ Seine Krampusse sind handverlesen: „Ich stelle hohe Ansprüche, so wie auch an mich selbst.“

Ob er selbst gerne mal Krampus sein wollte? „Ich habe eine ganze Krampus-Ausstattung nach alter Tradition mit Echtfell-Gewändern und Holzmaske, die von einem Schnitzer aus dem Pongau eigens für mich hergestellt wurde“, meint er stolz. „Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, sie richtig auszuprobieren.“ Seine Nikolaus-Besuche macht der Purkersdorfer auf Basis freiwilliger Spenden. „Ich will dafür nichts verlangen. Oft haben die Familien mit dem Leben schon genug zu raufen. Wichtig ist, dass die Kinder Freude haben“, betont er.

50 Jahre Nikolaus als Ziel

Wielange er noch als Nikolaus unterwegs sein wird? „Wenn die Nachfrage so bleibt, wie sie jetzt ist, schaut es so aus, als würde ich auch den 50er noch erleben“, freut sich Kickinger.