Mit dem Jahreswechsel gehören Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Tullnerbach, Wolfsgraben und Pressbaum zum Bezirk St. Pölten-Land. In Purkersdorf wird Anfang Februar auch die Bürgermeisterkonferenz stattfinden, zu der alle 45 Bürgermeister, die Vizebürgermeister und die Amtsleiter eingeladen sind. „Da geht es um ein Kennenlernen auf breiterer Basis“, so Bezirkshauptmann Josef Kronister.

Auf die Frage, ob es zwischen den „neuen“ Gemeinden und den sechs Gemeinden des Teilbezirk Purkersdorf ein Konkurrenzdenken geben wird, antwortet Kronister: „Das glaube ich nicht. Die Gemeinden sind alle stark genug.“ Durch die Zusammenführung habe man weitere Möglichkeiten von Kooperationen, zum Beispiel auch im Schulbereich: „Das kann man geschickt nutzen. Ich sehe da durchaus Chancen, dass man noch weiter zusammen wächst, das ist sicher ein Vorteil für die Wienerwald-Region.“

Die Bürgermeister der Region sehen den Bezirk als Chance für die Region. „Ich sehe für den neuen Bezirk nur Vorteile. Die Außenstelle der BH bleibt in Purkersdorf erhalten und erhält sogar neue Räumlichkeiten. Die Bezirkshauptmannschaft in

St. Pölten ist sowohl öffentlich als auch privat leichter für die Purkersdorfer zu erreichen“, sagt Purkersdorfer Bürgermeister Karl Schlögl.

Die gesamte Region kann profitieren

Er ist auch überzeugt, dass die gesamte Region profitieren wird. „Der neue Bezirk bringt eine Verwaltungsvereinfachung und bietet nur Vorteile für die Menschen in unserer Region.“ Die Zusammenarbeit im neuen Bezirk funktioniert bereits sehr gut. „Durch bereits intensive Kontakte mit den Landtagsabgeordneten, den Bürgermeister-Kollegen, dem Bezirkshauptmann Kronister und den BH-Abteilungen in St. Pölten sind wir von Anfang an gut vernetzt“, erzählt der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech.

Für Gablitz sieht er gut Chancen: „Ich sehe durch den neuen Bezirk durchaus Chancen für Gablitz, weil wir viel von Gemeinden ähnlicher Größe im neuen Bezirk lernen können. Auf der anderen Seite gab es natürlich durch Wien-Umgebung zahlreiche ähnliche Herausforderungen durch die Lage rund um Wien, etwa Pendler- und Verkehrsthemen. Da müssen wir uns ab jetzt bezirksübergreifend abstimmen, vor allem wenn es um die Zusammenarbeit mit Wien geht. Die Arbeit wird also wohl komplexer und auch zeitaufwendiger.“ Die Wolfsgrabener Bürgermeisterin Claudia Bock sieht das Ganze aus zwei Blickwinkeln: „Vorteile: Kürzere Wege zur Zentrale - wichtig, dass Außenstelle erhalten bleibt — dass die sechs Gemeinden im Verbund wechseln.“ Andererseits befürchtet sie, dass in einem so großen Bezirk nicht auf alle Bedürfnisse eingegangen werden kann.

„Nachteil: riesiger Bezirk mit einer sehr unterschiedlichen Struktur und unterschiedlichen Bedürfnissen. BH Kronister ist sehr um eine gute Eingliederung unsererseits bemüht, sein Engagement sehe ich als ein positives Zeichen. Grundsätzlich waren alle Kontakte bisher weitgehend positiv.“

Pressbaum Richtung St. Pölten ausgerichtet

Auch der Pressbaumer Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner sieht, wie Schlögl, nur Vorteile: „Für Pressbaum sehe ich keine Nachteile, da wir von der örtlichen Infrastruktur — Westbahn, Westautobahn — immer schon eher nach St. Pölten und Wien ausgerichtet waren.“

Von der Bevölkerung kommt ebenfalls nur positives Echo: „Auch von den Pressbaumern habe ich noch keinerlei Beschwerden gehört. Sie sind der Meinung, dass man nicht nur immer von Verwaltungsreform reden kann. Es müssen auch Handlungen gesetzt werden.“

Für den Mauerbacher Bürgermeister Peter Buchner ist die Situation noch einmal glimpflich ausgegangen, denn fast wäre die Marktgemeinde zu einem anderen Bezirk gekommen: „Mauerbach wäre ursprünglich in den Bezirk Tulln eingegliedert worden, was auf den ersten Blick Charme gehabt hätte, auf den zweiten Blick muss man sagen, dass Mauerbach mit den anderen Gemeinden des Bezirkes Purkersdorf so gut vernetzt ist, dass wir uns damit gröbere Probleme eingefangen hätten, Stichwort: Schulabschnitt, Notarzt, Feuerwehr, gemeinsames Bezirksgericht, Musikschule“, zeigt sich Buchner erleichtert. St. Pölten eignet sich als neue Bezirkshauptstadt besser wegen der öffentlichen Anbindungen: „Es gibt auch gute regelmäßige Verkehrsverbindungen nach



St. Pölten, einerseits als Direktverbindung den Wiesel- Bus, andererseits über Hütteldorf und die Westbahn. Es ist daher auch ganz leicht, öffentlich zur neuen Bezirkshauptmannschaft zu kommen, und die häufigsten Dinge werden ohnehin in der Außenstelle in Purkersdorf erledigt. Wichtig wird sein, dass wir die Schnittstellenproblematik zu Wien auch weiter im Auge haben und uns da alle Verantwortlichen im neuen großen Bezirk St. Pölten gut unterstützen.“

Der Tullnerbacher Bürgermeister Johann Novomestsky war bis zu Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.