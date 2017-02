„In der Nacht bin ich aufgewacht und habe Angst gehabt“, sagt ein 36-Jähriger. Existenz- und Zukunftsängste plagten den Mann aus der Region, groß war die Angst vor dem radikalen Islam. Auf Facebook postete der 36-Jährige dann, wegen Vergehens der Verhetzung und Herabwürdigung religiöser Lehren sitzt er nun vorm Richter.

Drei Monate lang postete der 36-Jährige auf Facebook. Dorthin stellte er unter anderem ein Foto mit betenden Moslems in einem Kanal in Venedig. Mit dem Text: „Weil sich in Venedig keine Moscheen befinden, hat die Regierung den italienischen Muslimen auf der Straße das Beten ermöglicht. Bis jetzt sind 543 ertrunken. Gott segne die Italiener.“

Richter: „Alles nur Halbwahrheiten“

Oder das Geschäftsschild eines Bestattungsunternehmers. Mit dem Text: „Mir sind 1.000 Asylanten lieber als Kunden als ein einziger Deutscher.“ Viel Schlechtes über Asylanten habe der Angeklagte in Zeitungen gelesen. „Da fragt man sich, was wird mit meinem Sohn einmal sein, was machen die, wenn sie ihn einmal im Park allein erwischen.“

Der Richter wettert. „Alles Halbwahrheiten, die da verbreitet werden, das schaukelt sich auf, das ist wie ein Lauffeuer.“ Nun bereut der Angeklagte. Wie es weitergehen soll? „Jetzt lese ich keine Tageszeitungen mehr“, sagt er. Der Richter bietet Diversion an. 2.000 Euro muss der 36-Jährige bezahlen, dann kann das Verfahren gegen ihn eingestellt werden.