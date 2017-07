Die Feuerwehr Wolfsgraben feiert dieser Tage ein Jubiläum. Seit einem Jahr fahren die Kameraden auch Einsätze auf der Autobahn. Das war bisher nur den Kollegen aus Pressbaum vorbehalten.

Mit neuen Einsatzgebieten entstehen auch neue Herausforderungen. Christian Rothbauer, Pressereferent der Feuerwehr Wolfsgraben, ist mit dem Verhalten einiger Autofahrer nicht sehr zufrieden. „Wir haben festgestellt, dass sich die Autofahrer teilweise sehr rücksichtslos verhalten. Die Rettungsgasse funktioniert außerdem überhaupt nicht“, klagt Rothbauer.

„Es kam schon vor, dass welche mit dem Handy gefilmt haben, noch bevor ein Notruf abgesetzt wurde.“ Christian Rothbauer über das Verhalten mancher Autofahrer

Es scheine auch so, als ob den jeweiligen Autofahrern ihr eigenes Fehlverhalten nicht einmal bewusst sei. „Teilweise müssen wir stehen bleiben, an die Fensterscheibe anklopfen und die Menschen auffordern, auf die Seite zu fahren. Oft wird man da auch wie ein Alien angesehen“, kann sich Rothbauer erinnern. Neugierige Autofahrer, oder jene, die sogar mit ihren Handys filmen, stellen kein wirklich großes Problem dar. „Ich möchte doch den Appell an alle Autofahrer richten, achtsam zu sein. Es kam schon vor, dass welche mit dem Handy gefilmt haben, noch bevor ein Notruf abgesetzt wurde.“

Ein weiteres Problem sind die Raser. „Bei Unfallstellen gibt es Autofahrer, die viel zu schnell vorbeifahren“, beschwert sich Rothbauer. Gefährliche Situationen gab es noch keine: „Es bleibt aber beim Einsatzleiter trotzdem immer ein ungutes Gefühl wenn die Gefahr besteht, dass die Kameraden verletzt werden könnten.“

„Ich kann an die Autofahrer nur einen letzten Appell richten. Kürzlich habe ich den Spruch ,Anstand wahren und Abstand halten‘ gelesen. Das kann ich jedem Autofahrer nur wärmstens ans Herz legen“, so Rothbauer abschließend.

Bei der FF Pressbaum sieht man die Situation nicht so extrem wie bei Wolfsgrabnern. Pressbaums FF-Pressesprecher Matthäus Heuböck: „Bei Einsätzen auf der Autobahn kommt es schon mal vor, dass Leute langsamer fahren und schauen, aber Schlimmeres ist bis jetzt nicht passiert.“ Bei bestimmten Einsätzen aber trifft die Feuerwehr im voraus bestimmte Maßnahmen gegen „Gaffer“ sagt Heuböck: „Wir halten zur Abschottung Decken hoch.“

Der Pressbaumer ist froh, dass die Feuerwehr Pressbaum bisher nicht mit Leuten, die stehen bleiben, zu tun hatte, denn dann eröffnet sich ein weiteres Problem: „Wegweisungen kann nur die Polizei aussprechen.“ Die Feuerwehr könne Leute nicht wegschicken, sondern nur Bereiche absperren. „Insgesamt muss ich aber sagen, man merkt, dass die Neugier immer mehr wird“, meint Heuböck.