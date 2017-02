In ganz Niederösterreich lassen neue Rekordzahlen die Tourismustreibenden jubeln. So verzeichnete das Land 2016 insgesamt rund 6,9 Millionen Nächtigungen. Gründe dafür sind Gäste-Wachstum, eine hervorragende Wetterlage für den Urlaubs- und Ausflugstourismus sowie eine attraktive Angebotslage im Wirtschafts- und Gesundheitstourismus. Die Region Wienerwald und da im Speziellen die Wienerwald Tourismus GmbH, mit Sitz in Purkersdorf will genau da ansetzen und startet eine Offensive.

Die Urlaubsdestination Wienerwald präsentiert sich gerade rechtzeitig für das Frühjahr mit einem frischen Auftritt. „Um den sich ständig wandelnden Ansprüchen am Tourismussektor besser begegnen zu können, präsentieren wir uns nun jünger und emotionaler“, macht es Wienerwald Geschäftsführer Mario Gruber spannend.

„Nach zehn Jahren haben wir unseren Auftritt neu überdacht.“ Mario Gruber, Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus

Mittels moderner Bildsprache und einer verbesserten Integration der Kleinbetriebe ist auf der neuen Homepage der Destination Wienerwald der gewünschte Urlaub jetzt direkt und mit nur wenigen Mausklicks möglich. „Nach zehn Jahren haben wir unseren Auftritt neu überdacht“, bestätigt Gruber, der auch verrät, dass Logo, Bild und Text adaptiert, beziehungsweise neu entwickelt wurden.

Plattform für Betriebe und Gemeinden

Doch wem bringt der neue Auftritt etwas? „Nutznießer sind insbesondere Kleinbetriebe im Beherbergungs- und Gastronomiebereich sowie Gemeinden, die den eigenen Tourismus ankurbeln möchten“, erklärt Gruber. Diese Betriebe hätten nun sogar die Möglichkeit, mit einer Seite auf der Homepage der Wienerwald Tourismus GmbH kostenlos vertreten zu sein.

Reisewillige können über die offizielle Website www.wienerwald.info ihre Unterkunft buchen, für Beherbergungsbetriebe ist dies im Gegensatz zu anderen Buchungsplattformen provisionsfrei.

Doch nicht nur private Betriebe können sich daran beteiligen auch Gemeinden sind zur Netzwerkinitiative aufgerufen. Große Tourismusgemeinden, wie Baden, Bad Vöslau, Vösendorf und Gumpoldskirchen, sind die ersten, die den neuen Auftritt umsetzen.

Digitale Stadtführung in Überlegung

Für den Teilbezirk Purkersdorf gibt es schon speziell einige Konzepte in der Schublade. So schien ein Kochen mit Bärlauch im Vorjahr in Pressbaum schon ein Vorgeschmack im wahrsten Sinn zu sein. Purkersdorf selbst überlegt über den Verschönerungsverein eine digitale Stadtführung.

Die adaptierte Marke „WW“ – die beiden Buchstaben stehen für die Region WienerWald – spiegelt die landschaftliche Vielfalt der Region wieder, so werden damit Wald, Täler und Berge symbolisiert. „Die Marke ist einfach und prägnant und verrät auf einen Blick, wer wir sind. Wir wollen auf den Kunden vor allem jünger und dynamischer wirken, die historische Vergangenheit aber trotzdem einbeziehen“, erklärt Gruber.