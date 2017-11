Wienerwald-Orte wachsen weiter zusammen. .

„Wir 5 im Wienerwald“, das sind Gablitz, Mauerbach, Tullnerbach, Wolfsgraben und Purkersdorf. Vertreter dieser Gemeinden sowie der Österreichischen Bundesforste, Wirtschaftsvertreter, Tourismusverbände und –vereine und des Biosphärenparks trafen einander im Gemeindeamt Gablitz zu einer Arbeitssitzung.

Ziel dieses Treffens war es, bereits bestehende Initiativen zu koordinieren, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Die Zusammenarbeit soll unter den teilnehmenden Organisationen und Gemeinden noch weiter ausgebaut werden.

Wichtige Projekte werden gemeinsam realisiert

„Freizeit und Lebensqualität, Verkehr und Infrastruktur werden wir in den kommenden Jahren gemeinsam bearbeiten. Den Anfang machten Vorschläge all unserer Volksschulen für ein gemeinsames Kleinregions-Logo“, sagt Kleinregions-Obmann Michael Cech. An den ersten Projekten wird bereits gearbeitet. So soll es im Sommer ein Beachvolleyball-Turnier für die Jugendlichen der Gemeinden geben. Weiters gibt es Pläne für ein „Schmankerlfest“, das regionale Spezialitäten in den Mittelpunkt stellt und jedes Jahr in einer anderen Gemeinde stattfinden soll.

Zusammenarbeiten will man auch bei einem schnellen Ausbau des Breitbandnetzes. Und nicht zuletzt soll die umweltfreundliche Mobilität mittels E-Car-Sharing Modellen und Leih-Elektrofahrrädern gefördert werden.