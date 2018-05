Smartphones begleiten uns heute in fast allen Lebenslagen. Verschiedene Apps können dabei nicht nur das alltägliche Leben erleichtern, sondern haben auch einen anderen wichtigen Nutzen.

Die „Grisu NÖ“-App zeigt für ganz Niederösterreich an, wo gerade ein Feuerwehreinsatz läuft, und welche Art Einsatz es ist. Entwickelt hat sie der Wolfsgrabner Alex Gassner, der selber seit 2012 ein Mitglied der örtlichen Feuerwehr ist. Dabei handelt es sich nicht um eine Neuerfindung, denn die App bezieht ihre Information aus bereits bestehenden Daten.

Auf der Niederösterreich-Karte ist zu sehen, wo gerade Einsätze laufen. | Trenker

Die Daten kommen von der Warn- und Alarmstufenliste (WASTL) der Feuerwehr Krems. „Mit der App wollte ich die erreichen, dass diese Daten auch Smartphone-gerecht abrufbar sind“, erzählt Softwareentwickler Alex Gassner. Die App ist „open source“, das heißt, der Quellcode ist offen verfügbar und jeder, der mag, kann mitentwickeln. „Durch die App bin ich zum Sachbearbeiter EDV bei unserer Feuerwehr geworden“, so Gassner. Seine Expertise ist auch für das Team der Informationstechnologie beim Landesfeuerwehrverband von nutzen.

Die Grisu NÖ-App ist nicht die einzige dieser Art. Es gibt da noch andere Systeme mit Ausfahrplänen oder Mitgliederlisten, in denen ausgeführt ist, wer einen C-Führerschein besitzt.

Am Mittwoch, 2. Mai, war „Auspumparbeiten“ nach den Unwettern öfter zu lesen. Auch am Tag danach war es noch nicht vorbei. | Trenker

Auch für die Feuerwehrmitglieder erfüllt die App einen sinnvollen Zweck. Sie können am Handy nachvollziehen, bei welchen Einsätzen sie dabei waren. Außerdem gibt es eine Wasserkarte, auf der alle Hydranten markiert sind. „Das Kommando der Feuerwehr Wolfsgraben hat iPad-Halterungen in den Fahrzeugen installieren lassen, damit die App auch beim Einsatz abrufbar ist“, so Gassner.

App dient reinen Informationszwecken

„Den Pager kann die App jedoch nicht ersetzen“, fügt Gassner hinzu. Denn die Leitstellen können auch offline sein und dann gelangt die Alarmierung nicht bis zur App. „Sie dient nur Informationszwecken“, so Gassner.

In ganz Niederösterreich gibt es die App seit dem Jahr 2015. Seitdem wurde sie über 50.000 Mal heruntergeladen.

„Jeder ist eingeladen mitzuentwickeln. Der Quellcode ist frei verfügbar“, betont Alex Gassner. Die APP ist im iTunes-Store und im Google Play-Store verfügbar.