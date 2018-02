Am 9. Februar beginnen die Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang. Millionen an Zuschauern fiebern dabei zwei Wochen lang vor Ort und vor den Fernsehgeräten bei den Wettbewerben mit.

Für die Fernsehbilder ist die Firma „Camcat-Systems“ aus Rekawinkel verantwortlich. „Wir sind mit 40 Tonnen Material und 45 Mitarbeitern vor Ort im Einsatz“, erzählt Firmengründer Alexander Brozek direkt vor Ort in Südkorea.

Insgesamt sind sieben Seilbahn-Kamerasysteme bei den sportlichen Wettbewerben im Einsatz. Darunter sind Biathlon, Cross-Country-Skiing, Skispringen und Skifahren. Eine Anlage mit über einem Kilometer Länge wird zusätzlich über den „Olympic Park“ gespannt, um von dort Bilder einzufangen.

Gerade solche Großveranstaltungen sind für die Mitarbeiter eine Herausforderung. Seit zwei Jahren läuft die Planung für die Kamerainstallationen, die mit über hundert Stundenkilometern den Athleten über die Pisten folgen und damit atemberaubende Bilder erzeugen.

Koordination ist gefragt

„Olympische Spiele sind immer schwierig, denn es gibt keinen größeren Fernsehevent als diesen“, erklärt Brozek dazu. Hinzu kommt die Koordination mit nationalen Komitees und OBS (Olympic Broadcasting Services). „Es funktioniert aber alles sehr gut“, sagt Brozek.

Die Kamerasysteme der Rekawinkler Firma sind international bei Sportveranstaltungen und auch bei Filmdreharbeiten im Einsatz. | NOEN

Die Olympischen Winterspiele 2018 haben noch nicht einmal begonnen, sind die Planungen für die nächsten schon in Arbeit. Die Vorbereitungen für die Sommerspiele in Tokio, Japan, für das Jahr 2020 sind bereits angelaufen. Auch die Winterspiele im Jahre 2022 sind bereits ein Thema. Diese finden in der chinesischen Hauptstadt Peking statt. In Peking werden derzeit die Veranstaltungsstätten errichtet. „Wir werden dabei in die Planung mit einbezogen, damit für unsere Kamerasysteme die optimalen Voraussetzungen herrschen“, erklärt Brozek abschließend.

Die Olympischen Spiele werden am 9. Februar um 12 Uhr (MEZ) offiziell eröffnet. Die einzelnen Bewerbe laufen bis zum 25. Februar.