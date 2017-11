Warum da jetzt am Purkersdorfer Hauptplatz zwischen Nikodemus und Bank Austria zwei Bronzefiguren stehen, ist den meisten Passanten nach wie vor ein Rätsel. Die beiden Herren stellen Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart dar. Doch warum ist dies so? Die NÖN fragte bei Kulturstadtrat und Historiker Christian Matzka nach.

„In Salzburg trafen Vater und Sohn zum ersten Mal 1756 zusammen, in Purkersdorf zum letzten Mal"

Die beiden neuen Bronze-Statuen zeigen eine Szenerie des Abschieds, die – historisch belegt – tatsächlich in Purkersdorf stattfand. „In Salzburg trafen Vater und Sohn zum ersten Mal 1756 zusammen, in Purkersdorf zum letzten Mal, am 25. April 1785“, erzählt Christian Matzka. Dem zollt die Stadt nun in Form einer Gedenkstätte Tribut. „Purkersdorf nimmt dadurch einen Platz in der internationalen Mozart Erinnerungslandschaft ein und wird so zur Mozartstadt“, argumentiert Matzka.

Anlässlich der Reisen von Salzburg nach Wien in den Jahren 1767, 1773, von Wien nach Salzburg im Jahre 1783 und nach Frankfurt am Main im Jahre 1790 kam Wolfgang A. Mozart nach Purkersdorf.

Abschiedsessen mitten in Purkersdorf

Die Poststation am Hauptplatz, die Gasthöfe „Zum Goldenen Wolfen“ und „Zum Goldenen Adler“, heute Niki Neunteufels „Nikodemus“, waren Ursache für Nächtigung, Rast und Einkehr.

Wohl am bedeutendsten ist der Aufenthalt von Leopold, Wolfgang und Konstanze Mozart am 25. April 1785 in Purkersdorf. An diesem Tag sah Leopold seinen Sohn das letzte Mal und nahm in Purkersdorf Abschied. Leopold Mozart starb am 28. Mai 1787 in Salzburg, Wolfgang A. Mozart am 5. Dezember 1791 in Wien.

Dieses Ereignis wurde nun in Bronze festgehalten. Für Kulturstadtrat Christian Matzka soll es das aber noch nicht gewesen sein. „Wir planen auch ein kleines Mozart-Festival im Frühjahr und wollen, dass Purkersdorf tatsächlich als Mozartstadt wahrgenommen wird“, so Matzka.