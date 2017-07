Mehr als 45 Jahre war Klaus Frybort „Aus Liebe zum Menschen“ im Dienst. Nach über 3.500 Einsätzen durfte die Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz einem seiner engagiertesten Mitarbeiter nun zum 70. Geburtstag gratulieren. Dieser will seinen Einsatz für das Ehrenamt nicht missen. „Insgesamt gesehen war die Zeit im freiwilligen Dienst eine reine Freude - das strahlende Lächeln der geretteten Menschen ist einfach unbezahlbar“, resümiert Frybort seine Einsätze.

Seine Leidenschaft für den Freiwilligendienst machte der Sanitäter sowohl durch seine langjährige Treue zum Roten Kreuz als auch mit Engagement für seine Kollegen und die jungen Auszubildenden bemerkbar.

Großes Vorbild für die Kollegen

Von den Mitarbeitern und Freiwilligen auf der Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz wird Frybort als Mentor sowie als Idol angesehen. Immerhin konnte er nicht nur im Rahmen zahlreicher Tag- und Nachtdienste wertvolle Erfahrungen sammeln, sondern er brachte sich auch als Bezirksstellenleiter-Stellvertreter ein und unterstützte damit die Entwicklung der Rot-Kreuz-Zweigstelle Purkersdorf-Gablitz.

Zusätzlich war der Ehrenamtliche als Ausbilder für den „Sicheren Einsatzleiter“ tätig und so für die Einschulung zahlreicher Mitarbeiter verantwortlich. Wie kein anderer vermittelte ihnen Frybort dabei die Wichtigkeit von Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein bei den Einsatzfahrten. Häufig unterstützte er seine Dienstkollegen auch bei Veranstaltungen und war für die kulinarische Verpflegung seiner Kollegen zuständig.

Doch nicht immer war jeder Tag im Freiwilligendienst mit schönen Erlebnissen verbunden. „Wie bei jeder Tätigkeit erlebte ich auch beim Roten Kreuz gute und schlechte Tage. Obwohl Freud und Leid oft sehr nahe beieinander liegen, habe ich keinen Tag als Sanitäter bereut“, äußert sich Frybort über seine Zeit als Ehrenamtlicher.

In Zukunft will es der freiwillige Mitarbeiter trotzdem ein wenig entspannter angehen lassen. Mit seinen 70 Jahren sehnt sich der Sanitäter nach etwas Gemütlichkeit und will deshalb fortan mehr Zeit Zuhause verbringen. Natürlich wird er mit seinen Diensten trotzdem nicht aufhören. Seinen Kollegen möchte der engagierte Pressbaumer nun als Stationsleitung zur Seite stehen.

Als einer der erfahrensten Mitarbeiter will Frybort vor allem neuen Bediensteten ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Fragen sein. Gleichzeitig bringt er als Stationsleiter auch Verbesserungsvorschläge und Tipps für einen reibungslosen Arbeitsablauf mit ein.

In Zukunft will es Klaus Frybort alsStationsleitung ruhiger angehen. | NOEN, RKNÖ / Christoph Schipany

„Eine Sache, die ich in meiner Laufbahn anders gemacht hätte und die ich auch jungen Mitarbeitern ans Herz lege ist, sich alles aufzuschreiben. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf sowie eine bessere Kommunikation der Mitarbeiter untereinander ist dieses Vorgehen sehr wichtig“, spricht Klaus Frybort über seine Erlebnisse im Dienst.

Das Rote Kreuz schätzt sich jedenfalls glücklich, einen so engagierten ehrenamtlichen Helfer in seinen Reihen zu wissen. „Mehr als 45 Jahre im Dienste unserer Bevölkerung ist ein unbezahlbarer gesellschaftlicher Beitrag und ein deutliches Zeichen für das Ehrenamt“, kommentiert Bezirksstellenleiter Markus Ulreich das Engagement des Freiwilligen aus Pressbaum.