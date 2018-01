Nach Wolfgang Amadeus Mozart gibt es nun eine weitere Parallele zwischen Purkersdorf und Salzburg. Der Purkersdorfer Markus Wolkerstorfer ist bis zum Ende des Faschings Prinz der Salzburger Faschingsgilde und somit auch Regent im Rathaus.

„Da ich beruflich in Salzburg tätig bin, kam es zu einem intensiveren Kontakt mit der Salzburger Faschingsgilde. Im Zuge dessen wurde ich gefragt, ob ich nicht die Aufgabe des Prinzen in der Jubiläumssaison übernehmen möchte“, verrät Markus Wolkerstorfer gegenüber der NÖN.

Bei der Rathauserstürmung bemächtigte sich die Faschingsgilde mit Prangerstutzenschützen, Goaßlschnalzern und Musikgruppen des Rathausschlüssels und Wolkerstorfer saß mit Prinzessin Simone I. auf dem Wagen eines Festzuges, um den Fasching würdig willkommen zu heißen, ehe das Prinzenpaar vom Balkon des Rathauses den erlangten Schlüssel erfolgreich in die Höhe streckte.

„Wir wollen dazu beitragen, dass es wieder zu mehr Miteinander unter den Menschen kommt"

„Unsere Hauptaufgabe ist es nun, den Salzburger Fasching bei Veranstaltungen im In- und Ausland zu repräsentieren. So besuchen wir soziale Einrichtungen und Bälle in der Stadt aber auch Galaveranstaltungen von befreundeten Faschingsgilden“, schildert Wolkerstorfer seinen Nebenjob. Besonderes Augenmerk werde auch auf Veranstaltungen mit Kindern gelegt. Mit dem Fasching in seiner Heimatgemeinde lasse sich jener in Salzburg nur schwerlich vergleichen.

Seine Regentschaft hat aber auch ein ernstes Motiv: „Wir wollen dazu beitragen, dass es wieder zu mehr Miteinander unter den Menschen kommt, auch verschiedener Religionen und Kulturen. Und das geht mit Humor viel leichter.“