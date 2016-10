Bei klassischen Wandertagen gehen oft die Meinungen auseinaner. Die einen halten sie für überholt - man könnte ja auch eine lehrreiche Exkursion in ein Museum machen - andere wollen sie auf keinen Fall missen, da die Bewegung in der Natur heute bei vielen Kindern ohnehin zu kurz kommt.

Die Schulveranstaltungenverordnung verzichtet heute bewusst auf konkrete Vorgaben. Pflichtwandertage gibt es keine mehr, inhaltliche oder organisatorische Vorgaben wurden reduziert, um den Handlungsspielraum der Schulen zu erweitern. Erlaubt ist, was dem Unterricht dient und den vermittelten Lehrstoff durch praktische Erfahrungen festigt.

Die Direktorin der Purkersdorfer Mittelschule Margerethe Koncki-Polt erklärt: „Bei uns gibt es eigentlich keine Wandertage mehr, bei denen Wandern der Hauptinhalt ist. Was es gibt, sind Projekttage und Exkursionen, diese können ganztägig, halbtägig oder auch mehrtätig, also in Form von Projektwochen, stattfinden.“

Gewandert wird aber auch: „Im Rahmen der Kennenlern- und Begrüßungstage finden oft Ausflüge in der Umgebung statt, beispielsweise nach Baunzen oder auf die Hochramalpe.“

„Projekttage bieten mehr Flexibilität“

Die NMS-Direktorin persönlich zieht auch Projekttage den Wandertagen im engeren Sinne vor: „Projekttage bieten mehr Flexibilität und Möglichkeiten, Inhalte aus dem Unterrichtsgeschehen auf andere Weise zu vermitteln.

Das Spazieren und Wandern ergibt sich dann meist.“ Beliebte Ziele im Rahmen der Projekttage seien beispielsweise Museen in Wien, aber auch sportliche Aktivitäten stehen auf dem Programm. Und: „Auch ohne die klassischen Wandertage machen die Kinder bei uns viel Bewegung, gerade mit unserer Sportklasse.“

Mehr Wert auf das Wandern per se legt Gymdirektorin Irene Ille: „Wir führen durchaus Kennenlerntage und Ausflüge durch, bei denen bewusst gewandert wird. Das ist auch bei den Kindern sehr beliebt und macht ihnen Spaß.“ Je jünger die Kinder seien, desto eher würden für diese Ausflüge Ziele in der Gegend gewählt.

In den höheren Klassen stehen auch immer die Projektwochen am Program. „Die vierten Klassen waren dieses Jahr in Zell am See, wo auch Bergwanderungen gemacht wurden“, so Ille.

Sie betont: „Ich halte Wandertage für extrem wichtig Bewegung an der frischen Luft, die Natur wahrnehmen, in den Wald gehen. Das machen wir, und das machen wir und auch die Schüler gerne.“