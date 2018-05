„Musik macht Freu(n)de“ war das Motto einer kreativen Kooperation der Volksschule Pressbaum und der Musikschule Oberes Wiental. Mit Ganzkörpereinsatz sorgten die Kinder unlängst für einen unvergesslichen Vormittag im Turnsaal. Dabei begeisterten sie die anwesenden Zuschauer nicht nur mit Gesangs-, sondern auch mit Tanzeinlagen samt instrumenteller Finesse.

Für Abwechslung sorgte des Weiteren das einfallsreiche Programm, welches mit einer breit gefächerten Auswahl an kreativen sowie humorvollen Musikstücken für den einen oder anderen Lacher im Publikum sorgte. Sowohl Zuschauer als auch die jungen Darsteller hatten beim Konzert sichtlich Freude, was am Ende mit einem großen Applaus belohnt wurde.